Trabzonspor'a İtalya'dan orta saha

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor yaz transfer dönemi kapanmadan kadrosuna son birkaç takviye yapmayı planlıyor.Son olarak ortas saha takviyesi için Serie A'da forma giyen Basic'i gündeme aldı.

BASIC'TE İMZA AN MESELESİ

Bu sezon yapılan transferlerle taraftarını memnun edemeyen Trabzonspor, girişimlerine devam ediyor. Karadeniz ekibi, son olarak rotasını İtalya'ya çevirdi. Buna göre Serie A ekiplerinden Lazio'nun formasını giyen Toma Basic, Bordo-Mavili formaya çok yakın. Çizme basınının önde gelen gazetelerinden Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Hırvat orta saha oyuncusunun, takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. 2021'den beri Lazio'da görev yapan 26 yaşındaki oyuncu, 60 resmi maçta 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 gol pası verdi.

BJELICA DA İSTİYOR

Yıldız oyuncu, bu sezon ise süre bulamayınca takımdan ayrılma kararı aldı. Avrupa'dan teklif bekleyen ancak transfer sezonunun kapanması nedeniyle takımdan ayrılamayan Basic için en ciddi teklifin Lazio'dan geldiği bildirildi. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın da Basic'i kadrosunda görmeyi istediği edinilen bilgiler arasında yer aldı.