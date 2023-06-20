Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! Beşiktaş yeni sezon formaları ne kadar?

Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2023-2024 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı. Futbolcular Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Omar Colley, Salih Uçan, Mert Günok, Başak Gündoğdu ve Gizem Gönültaş, önümüzdeki sezonun formalarını giyerek tanıtımda yer alan isimler oldu.

Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! Beşiktaş yeni sezon formaları ne kadar?
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon formalarının 1399 liradan satışa sunulduğu belirtildi. Siyah-beyazlı kulüp 2023-2024 sezonunda giyeceği formaları tanıttı.

Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! Beşiktaş yeni sezon formaları ne kadar? - Resim : 1

Futbolcular Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Omar Colley, Salih Uçan, Mert Günok, Başak Gündoğdu ve Gizem Gönültaş, önümüzdeki sezonun formalarını giyerek tanıtımda yer alan isimler oldu.

Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! Beşiktaş yeni sezon formaları ne kadar? - Resim : 2

Gümüş detayların yer aldığı beyaz, kartal detayların olduğu siyah ve alternatif olarak kırmızı olmak üzere 3 farklı yeni sezon forması çıkaran siyah-beyazlılar, beyaz formayı iç saha maçlarında, siyah formayı da deplasman maçlarında giyeceğini duyurdu. 

Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! Beşiktaş yeni sezon formaları ne kadar? - Resim : 3

Kırmızı forma ise rakiplerin takımların forma renkleri doğrultusunda alternatif olarak giyilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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