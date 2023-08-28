Beşiktaş'a Nicolas Pepe'den kötü haber!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş uzun süredir Arsenal'in yıldız oyuncusu Nicolas Pepe için çalışmalarını sürdürüyordu.Ama transferin olma ihtimali bi hayli düştü ve Pepe defteri kapanmak üzere.İşte oyuncudan gelen olumsuz haber...

Beşiktaş'a Nicolas Pepe'den kötü haber!
Beşiktaş'a Nicolas Pepe'den kötü haber!
Editör: Nihat Çarboğa
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Beşiktaş kadrosuna katmak için uğraş verdiği Nicolas Pepe'den olumsuz haber geldi.

BEŞİKTAŞ'A NİCOLAS PEPE'DEN KÖTÜ HABER!

Afrique 7'nin haberine göre 28 yaşındaki yıldız oyuncu siyah-beyazlıların yaptığı teklifi reddetti.

Arsenal'in kadroda düşünmediği Fildişi Sahilli oyuncu için Almanya ve Suudi Arabistan'dan da teklif olduğu fakat bu tekliflere sıcak bakmadığı kaydedildi.

Beşiktaş'a Nicolas Pepe'den kötü haber! - Resim : 1

Daha önce Lille'de gösterdiği başarılı futbol sonrası 80 milyon euro karşılığından Arsenal'e transfer olan Fildişi Sahilli yıldızın yeniden Fransa dönmek istiyor.

Nicolas Pepe geçtiğimiz sezonu Fransa Ligue 1 ekibi Nice'de geçirdi ve toplam 28 maçta 8 gol 1 asist kaydetti.

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