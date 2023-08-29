Beşiktaş'ın Davidson Sanchez transferine Rennes engeli!

Savunma bölgesine takviye yapma arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemdeki isimlerden biri Tottenham forması giyen Davinson Sanchez.Siyah-beyazlılar bu transferi bitirmek istiyodu ama istenmeyen bir engel çıktı ve iş zora girdi.İşte detaylar...

Beşiktaş'ın Davidson Sanchez transferine Rennes engeli!
Beşiktaş'ın Davidson Sanchez transferine Rennes engeli!
Editör: Nihat Çarboğa
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Savunma bölgesine takviye yapma arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemdeki isimlerden biri Tottenham forması giyen Davinson Sanchez.

BEŞİKTAŞ'IN DAVİDSON SANCHEZ TRANSFERİNE RENNES ENGELİ!

L'Equipe'in haberine göre 27 yaşındaki Kolombiyalı futbolcuya Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes talip oldu.

Beşiktaş'ın Davidson Sanchez transferine Rennes engeli! - Resim : 1

Haberde Tottenham'ın sözleşmesinin son senesinde bulunan Sanchez için 10-15 milyon euro aralığında değer biçtiği ifade edildi.

2017'den bu yana Londra ekibinde forma giyen Davinson Sanchez bu süreçte 206 maçta oynadı, 5 de gol kaydetti.

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