Beşiktaş'ın Davidson Sanchez transferine Rennes engeli!

Savunma bölgesine takviye yapma arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemdeki isimlerden biri Tottenham forması giyen Davinson Sanchez.

BEŞİKTAŞ'IN DAVİDSON SANCHEZ TRANSFERİNE RENNES ENGELİ!

L'Equipe'in haberine göre 27 yaşındaki Kolombiyalı futbolcuya Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes talip oldu.

Haberde Tottenham'ın sözleşmesinin son senesinde bulunan Sanchez için 10-15 milyon euro aralığında değer biçtiği ifade edildi.

2017'den bu yana Londra ekibinde forma giyen Davinson Sanchez bu süreçte 206 maçta oynadı, 5 de gol kaydetti.