Beşiktaş'ta Gedson Fernandes Sakatlandı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi 4.hafta karşılaşmasında evinde Bodo-Glimt'i konuk eden Beşiktaş rakibine 2-1 yenildi.Oyunun 73.dkşkasısnda oyuna devam edemeyen Gedson Fernandes sakatlanarak oyundan çıktı.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes Sakatlandı!
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes Sakatlandı!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynadığı maçta Gedson Fernandes sakatlandı.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes Sakatlandı!

Siyah-beyazlı takımda maça ilk 11'de başlayan Portekizli yıldız Gedson Fernandes, 73. dakikada kendini yere bıraktı.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes Sakatlandı! - Resim : 1

Oyuna devam edemeyeceğini belirten Gedson Fernandes, ilk kontrollerin ardından sahadan çıktı.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in yerine Salih Uçan oyuna girdi.

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# beşiktaş # Gedson Fernandes
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