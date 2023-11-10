Beşiktaş'ta Gedson Fernandes Sakatlandı!
UEFA Avrupa Konferans Ligi 4.hafta karşılaşmasında evinde Bodo-Glimt'i konuk eden Beşiktaş rakibine 2-1 yenildi.Oyunun 73.dkşkasısnda oyuna devam edemeyen Gedson Fernandes sakatlanarak oyundan çıktı.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynadığı maçta Gedson Fernandes sakatlandı.
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes Sakatlandı!
Siyah-beyazlı takımda maça ilk 11'de başlayan Portekizli yıldız Gedson Fernandes, 73. dakikada kendini yere bıraktı.
Oyuna devam edemeyeceğini belirten Gedson Fernandes, ilk kontrollerin ardından sahadan çıktı.
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in yerine Salih Uçan oyuna girdi.