Beşiktaş'tan Arsenal stoperi Rob Holding'e yeni teklif!
Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren siyah-beyazlılar Ramos ve Talisca transferinde mutlu sona ulaşamadığını belirttikten sonra tekrardan başka oyunculara yönelip harekete geçtiler.Son olara Rob Holding gündeme gelirken Beşiktaş'ın teklif yaptığı öğrenildi.İşte detaylar...
Beşiktaş'ın, Arsenal'in stoperi Rob Holding için 2.5 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.
Savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, girişimlerini sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ'TAN ARSENAL STOPERİ ROB HOLDİNG'E YENİ TEKLİF!
The Athletic'ten David Ornstein'in haberine göre siyah-beyazlılar, Arsenal'in stoperi Rob Holding için 2.5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.
Londra ekibinin teklifi beklediğinden daha düşük bulduğu ve bu sebepten dolayı reddedeceği aktarıldı.
Holding'in Topçular ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bu sezon 24 maça çıkan Holding, 2 gol kaydetti.