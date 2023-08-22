Beşiktaş'tan Arsenal stoperi Rob Holding'e yeni teklif!

Beşiktaş'ın, Arsenal'in stoperi Rob Holding için 2.5 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.

Savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, girişimlerini sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ'TAN ARSENAL STOPERİ ROB HOLDİNG'E YENİ TEKLİF!

The Athletic'ten David Ornstein'in haberine göre siyah-beyazlılar, Arsenal'in stoperi Rob Holding için 2.5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.



Londra ekibinin teklifi beklediğinden daha düşük bulduğu ve bu sebepten dolayı reddedeceği aktarıldı.

Holding'in Topçular ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon 24 maça çıkan Holding, 2 gol kaydetti.