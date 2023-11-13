Beşiktaş'tan Zaynutdinov Açıklaması! Siyah-beyazlı Kulüp Oyuncuda Kırık Tespit Edildiğini Açıkladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, RAMS Başakşehir müsabakasının 37. dakikasında yüzüne ve burnuna aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen oyuncunun durumu hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Beşiktaş'tan Zaynutdinov Açıklaması!

Maç devam ederken hastaneye kaldırılan Zaynutdinov ile ilgili, "Futbolcumuz Bakhtiyor Zaynutdinov'un burun kemiği ve göz çukuru taban kısmında kırık saptanmıştır. Zaynutdinov'a burun redüksiyonu ve atel uygulaması yapılmıştır." denildi.