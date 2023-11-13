Beşiktaş'tan Zaynutdinov Açıklaması! Siyah-beyazlı Kulüp Oyuncuda Kırık Tespit Edildiğini Açıkladı

Siyah-beyazlı ekip, Başakşehir maçında sakatlanan Kazak futbolcu Bakhtiyar Zaynutdinov'un burun kemiği ve göz çukuru taban kısmında kırık tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan Zaynutdinov Açıklaması! Siyah-beyazlı Kulüp Oyuncuda Kırık Tespit Edildiğini Açıkladı
Beşiktaş'tan Zaynutdinov Açıklaması! Siyah-beyazlı Kulüp Oyuncuda Kırık Tespit Edildiğini Açıkladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, RAMS Başakşehir müsabakasının 37. dakikasında yüzüne ve burnuna aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen oyuncunun durumu hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Beşiktaş'tan Zaynutdinov Açıklaması! Siyah-beyazlı Kulüp Oyuncuda Kırık Tespit Edildiğini Açıkladı - Resim : 1

Beşiktaş'tan Zaynutdinov Açıklaması!

Maç devam ederken hastaneye kaldırılan Zaynutdinov ile ilgili, "Futbolcumuz Bakhtiyor Zaynutdinov'un burun kemiği ve göz çukuru taban kısmında kırık saptanmıştır. Zaynutdinov'a burun redüksiyonu ve atel uygulaması yapılmıştır." denildi.

# beşiktaş
Çok Okunanlar
İstanbul'da İki Büyük İlçede Saatler Sürecek Su Kesintisi.... İSKİ Uyardı!
İstanbul'da İki Büyük İlçede Saatler Sürecek Su Kesintisi.... İSKİ Uyardı!
Artmak Bilmiyor! Barajlardaki Su Seviyeleri Bir Türlü Artmıyor!
Artmak Bilmiyor! Barajlardaki Su Seviyeleri Bir Türlü Artmıyor!
İstanbul'da Dev Kesinti!
İstanbul'da Dev Kesinti!
Türkiye'de Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Bildirdi...
Türkiye'de Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Bildirdi...
Aman Yağmura Dikkat! Meteoroloji O Şehirleri Özellikle Uyardı! Kimler Dikkat Etmeli?
Aman Yağmura Dikkat! Meteoroloji O Şehirleri Özellikle Uyardı! Kimler Dikkat Etmeli?
Öne Çıkanlar Karikatür Hareketi - 3. Bölüm - Akın Çavdarlı - Ulusal Kanal Karikatür Hareketi - 3. Bölüm - Akın Çavdarlı - Ulusal Kanal Artrit Nedir? Artrit Nedir?