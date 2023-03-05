Bursaspor-Amedspor maçına soruşturma başlatıldı: Bakan Soylu açıkladı
Olaylı Bursaspor-Amedspor maçındaki görsellerle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, soruşturma başlatıldığını bildirdi. Soylu yaptığı açıklamada sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin açığa alındığını belirtti.
Bursaspor-Amedspor maçında, sahaya sokulan görsellerle ilgili soruşturma başlatıldı. Açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı:
- Bursa’daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır.
Bursa’daki futbol müsabakasında,— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 5, 2023
futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz.
Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır.
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