CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Bodrumspor TRT Spor canlı izle
Spor Toto 1. Lig Play-off 2. turunda Eyüpspor ile Bodrumspor karşı karşıya geliyor. Eyüpspor - Bodrumspor maçı nereden izlenir? Eyüpspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda? Eyüpspor - Bodrumspor maçı canlı izle link...
Spor Toto 1. Lig'de play-off heyecanı yaşanıyor. Play-off 2. turunda keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maç Eyüpspor - Bodrumspor arasında oynanacak.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Bodrumspor'un sahasında oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazanmayı başarmıştı. Ligin ikinci yarısındaki maçta ise Eyüpspor 1-0'lık skorla kazanan taraf olmuştu.
Ev sahibi Eyüpspor ligde oynadığı 36 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Topladığı 62 puanla ligi 6. sırada tamamlayan Eyüpspor, play-off turuna yükselmeyi başardı. Eyüpspor, play-off ilk turunda karşılaştığı Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.
Konuk ekip Bodrumspor ise ligde oynadığı 36 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Topladığı 62 puanla ligi 4. sırada tamamlayan Bodrumspor, play-off oynamaya hak kazandı. Bodrumspor, play-off ilk turunda karşıya karşıya geldiği Göztepe'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Eyüp Stadı'ndaki maçta hakem Kadir Sağlam görev yapacak.
EYÜPSPOR - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 20.00'de başlayacak Eyüpspor - Bodrumspor maçı TRT Spor ve beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak.