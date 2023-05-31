CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Bodrumspor TRT Spor canlı izle

Spor Toto 1. Lig Play-off 2. turunda Eyüpspor ile Bodrumspor karşı karşıya geliyor. Eyüpspor - Bodrumspor maçı nereden izlenir? Eyüpspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda? Eyüpspor - Bodrumspor maçı canlı izle link...

CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Bodrumspor TRT Spor canlı izle
Son Güncelleme:

Spor Toto 1. Lig'de play-off heyecanı yaşanıyor. Play-off 2. turunda keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maç Eyüpspor - Bodrumspor arasında oynanacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Bodrumspor'un sahasında oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazanmayı başarmıştı. Ligin ikinci yarısındaki maçta ise Eyüpspor 1-0'lık skorla kazanan taraf olmuştu.

CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Bodrumspor TRT Spor canlı izle - Resim : 1

Ev sahibi Eyüpspor ligde oynadığı 36 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Topladığı 62 puanla ligi 6. sırada tamamlayan Eyüpspor, play-off turuna yükselmeyi başardı. Eyüpspor, play-off ilk turunda karşılaştığı Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Bodrumspor TRT Spor canlı izle - Resim : 2

Konuk ekip Bodrumspor ise ligde oynadığı 36 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Topladığı 62 puanla ligi 4. sırada tamamlayan Bodrumspor, play-off oynamaya hak kazandı. Bodrumspor, play-off ilk turunda karşıya karşıya geldiği Göztepe'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı.

CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Bodrumspor TRT Spor canlı izle - Resim : 3

Eyüp Stadı'ndaki maçta hakem Kadir Sağlam görev yapacak.

EYÜPSPOR - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 20.00'de başlayacak Eyüpspor - Bodrumspor maçı TRT Spor ve beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak.

EYÜPSPOR - BODRUMSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

# eyüpspor # Bodrumspor # Spor Toto 1. Lig # trt spor # BeIN Sports
Okan Buruk'tan ilk açıklama Süper Lig’de sezonun şampiyonu Galatasaray Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu! Burak Yılmaz'dan ayrılık açıklaması!
Çok Okunanlar
1 Hangi Türk boyundansınız?
2 Piri Reis Antarktika haritasındaki sır tartışılıyor!
3 31 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları
4 Yeni Zelanda'da büyük deprem
5 Deprem 6 saatten fazla sürdü