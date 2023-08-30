Çaykur Rizespor'un yıldızı Trendyol Süper Lig'i değerlendirdi

Çaykur Rizespor’un 23 yaşındaki oyuncusu Altin Zeqiri, şu sözleri söyledi:

- Şunu söyleyebilirim, çok zor bir lig, çok kaliteli bir lig

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında cumartesi saat 21.00’da Fatih Karagümrük ile sahasında karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, maç hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda gerçekleşecek antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor’un yeni transferi Altin Zeqiri, şu ifadeleri kullandı:

- Öncelikle hepimizin 30 Ağustos’u kutlu olsun. 9 puan üzerinden 4 puan aldık. Daha fazla puanda alabilirdik. Genç bir takımız. 4 puanın iyi olduğunu düşünüyorum. Ben de bireysel anlamda elimden geldiği kadar katkı yaptım. Daha çok puan almaya çalışacağız. Vedat Muric’le alakalı şunu söyleyebilirim. Kendisini şahsen tanımıyorum ama çok büyük bir futbolcu. Bununla beraber İlhan Palut hocamızla da alakalı da burada olmaktan çok mutluyum. Onunla ciddi gelişim sağlayacağımı düşünüyorum. Burada 3 haftadır yaptığımız antrenmanlar olsun, oynadığımız maçlar olsun çok büyük keyif alarak çalışıyoruz. Umarım böyle devam eder.

"ŞUNU SÖYLEYEBİLİRİM ÇOK ZOR BİR LİG"

Oynadığı ligin zor bir lig olduğunu belirten Zeqiri, şu ifadeleri kullandı:

- Bildiğiniz üzere çok zor bir maç olacak. Zaten bu ligde maçlar çok zor ama biz bu maça da kazanmak için çıkacağız ve umarım 3 puanı alırız. Şunu söyleyebilirim, çok zor bir lig. Çok kaliteli bir lig. Büyük isimlerin bulunduğu bir lig olduğunu söyleyebilirim. İlk 3 maçta ben bunu gördüm. Tempo biraz daha yüksek. Bireysel anlamda da iyi olduğumu düşünüyorum. Ciddi bir gelişim payı var. Daha iyi performans sergilemek istiyorum. Son iki maçta 2 topum direkten döndü ama inşallah bir dahaki maçta içeride olacak. Trabzon maçı öncesi hocamız buradan 3 puan ile ayrılacağımızı söylemişti. Biz de bunu başardık. Biz söylediklerini dikkate alıyoruz. Karagümrük maçına gelecek olursak bu zamana kadar kazanmamış olabiliriz ama o takımı da yenecek potansiyelimiz var. Umarım cuma günü kazanırız.

"LİGE VE ÜLKEYE ALIŞTIKÇA DA DEVAMI GELECEKTİR"

Kendini gün geçtikçe geliştireceğini ifade eden Zeqiri, şu ifadeleri ekledi: