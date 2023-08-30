Dünya rekorunu kırmada iddialıyız: Cumhuriyetin 100.yılına armağan etmek istiyor milli sporcular

Honduras'ta düzenlenen 7. Dünya Outdoor Serbest Dalış Şampiyonası'nda üçüncü olan milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılında dünya rekoru kırmak istiyor.

Türkiye'ye dönen Ercümen, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MİLİ SPORCU ŞAHİKA ERCÜMEN'İN İFADELERİ

Uzun bir maraton geçirdiklerini ve yaklaşık 2 aydır Türkiye'den uzakta olduğunu vurgulayan milli sporcu, şu ifadeleri kullandı:

- İlk rekorumuzu hem kadın hem de erkeklerde yüz metreye dalarak kırdık. Birkaç gün önce de Dünya Şampiyonası'nın son gününde ülkemize bir madalya kazandırdım. Çok zor bir süreç olmasına rağmen bu başarılar emeklerimize değdi. Tüm destek verenlere teşekkür ederim.

Yeni rekorlar için çalışmalarını sürdüreceğinin altını çizen Şahika Ercümen, sözlerini şöyle tamamladı: