Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında evinde Twente'yi 5-1'lik skorla bozguna uğratan Fenerbahçe yarın rövanş maçını deplasmanda Hollanda'da oynayacak. Karşılaşmanın ne zaman saat kaçta hangi kanalda ve muhtemel 11'leri herkes tarafından merak ediliyor.İşte detaylar...

Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Editör: Nihat Çarboğa
Son Güncelleme:

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe ilk maçta aldığı 5-1’lik galibiyetle tur için büyük avantaj elde etti. Twente’nin tur atlayabilmesi için Fenerbahçe’yi 4 farklı skorla yenmesi gerekiyor. 

Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim : 1

TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşı Twente - Fenerbahçe karşılaşması 31 Ağustos Perşembe saat 20.00’de başlayacak. Maç S SPORT PLUS ekranlarından naklen yayınlanacak.


MUHTEMEL 11’LER


TWENTE
1 Lars Unnerstall

2 Mees Hilgers

3 Robin Pröpper

20 Joshua Brenet

39 Mats Rots

8 Youri Regeer

14 Sem Steijn

23 Michal Sadilek

9 Ricky van Wolfswinkel

11 Daan Rots

27 Manfred Ugalde

FENERBAHÇE


70 İrfan Can Eğribayat

4 Serdar Aziz

6 Alexander Djiku

24 Jayden Oosterwolde

7 Ferdi Kadıoğlu

8 Mert Hakan Yandaş

10 Dusan Tadic

35 Fred

80 İsmail Yüksek

9 Edin Dzeko

20 Cengiz Ünder

Beşiktaş Dinamo kiev maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'lerBeşiktaş Dinamo kiev maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'lerSpor
# uefa konferans ligi # fenerbahçe # twente
Çok Okunanlar
İşte Galatasaray'ın katılacağı torba ve muhtemel rakipleri
İşte Galatasaray'ın katılacağı torba ve muhtemel rakipleri
İşte UEFA ülke puanında son durum
İşte UEFA ülke puanında son durum
Galatasaray gruplara ismini yazdırdı!
Galatasaray gruplara ismini yazdırdı!
MSB'den Zafer Bayramı'na özel video!
MSB'den Zafer Bayramı'na özel video!
Eski Bakan Kutbettin Arzu öldü!
Eski Bakan Kutbettin Arzu öldü!
Öne Çıkanlar IKBY Bakanı Aydın Maruf'tan dikkat çeken sözler! "Yezîdîler PKK korkusundan yurtlarına dönemiyor" IKBY Bakanı Aydın Maruf'tan dikkat çeken sözler! "Yezîdîler PKK korkusundan yurtlarına dönemiyor" Trabzonspor'da rota Petkovic'ten Carlos Vinicius'a çevrildi Trabzonspor'da rota Petkovic'ten Carlos Vinicius'a çevrildi