Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe ilk maçta aldığı 5-1’lik galibiyetle tur için büyük avantaj elde etti. Twente’nin tur atlayabilmesi için Fenerbahçe’yi 4 farklı skorla yenmesi gerekiyor.

TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşı Twente - Fenerbahçe karşılaşması 31 Ağustos Perşembe saat 20.00’de başlayacak. Maç S SPORT PLUS ekranlarından naklen yayınlanacak.



MUHTEMEL 11’LER



TWENTE

1 Lars Unnerstall

2 Mees Hilgers

3 Robin Pröpper

20 Joshua Brenet

39 Mats Rots

8 Youri Regeer

14 Sem Steijn

23 Michal Sadilek

9 Ricky van Wolfswinkel

11 Daan Rots

27 Manfred Ugalde

FENERBAHÇE



70 İrfan Can Eğribayat

4 Serdar Aziz

6 Alexander Djiku

24 Jayden Oosterwolde

7 Ferdi Kadıoğlu

8 Mert Hakan Yandaş

10 Dusan Tadic

35 Fred

80 İsmail Yüksek

9 Edin Dzeko

20 Cengiz Ünder