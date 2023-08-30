Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında evinde Twente'yi 5-1'lik skorla bozguna uğratan Fenerbahçe yarın rövanş maçını deplasmanda Hollanda'da oynayacak. Karşılaşmanın ne zaman saat kaçta hangi kanalda ve muhtemel 11'leri herkes tarafından merak ediliyor.İşte detaylar...
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe ilk maçta aldığı 5-1’lik galibiyetle tur için büyük avantaj elde etti. Twente’nin tur atlayabilmesi için Fenerbahçe’yi 4 farklı skorla yenmesi gerekiyor.
TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşı Twente - Fenerbahçe karşılaşması 31 Ağustos Perşembe saat 20.00’de başlayacak. Maç S SPORT PLUS ekranlarından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
TWENTE
1 Lars Unnerstall
2 Mees Hilgers
3 Robin Pröpper
20 Joshua Brenet
39 Mats Rots
8 Youri Regeer
14 Sem Steijn
23 Michal Sadilek
9 Ricky van Wolfswinkel
11 Daan Rots
27 Manfred Ugalde
FENERBAHÇE
70 İrfan Can Eğribayat
4 Serdar Aziz
6 Alexander Djiku
24 Jayden Oosterwolde
7 Ferdi Kadıoğlu
8 Mert Hakan Yandaş
10 Dusan Tadic
35 Fred
80 İsmail Yüksek
9 Edin Dzeko
20 Cengiz Ünder