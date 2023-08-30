Beşiktaş Dinamo kiev maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında evinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’i konuk edecek. Karşılaşmayı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. 3-2 kazandığı ilk maçın ardından tur için büyük avantaj elde eden siyah-beyazlılar evinde zorlu rakibine karşı beraberlik alması halinde bile Avrupa Konferans Ligi’nde gruplara kalmaya hak kazanacak.

BEŞİKTAŞ - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı 31 Ağustos Perşembe saat 21.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER



BEŞİKTAŞ

34 Mert Günok

4 Onur Bulut

6 Omar Colley

12 Daniel Amartey

24 Valentin Rosier

26 Arthur Masuaku

8 Salih Uçan

19 Amir Hadziahmetovic

83 Gedson Fernandes

10 Vincent Aboubakar

40 Jackson Muleka

DİNAMO KİEV

35 Ruslan Neshcheret

2 Kostiantyn Vivcharenko

24 Oleksandr Tymchyk

25 Maxim Dyachuk

34 Oleksandr Syrota

5 Sergiy Sydorchuk

10 Mykola Shaparenko

29 Vitali Buyalsky

7 Andriy Yarmolenko

11 Vladyslav Vanat

91 Nazar Voloshyn