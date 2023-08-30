Beşiktaş Dinamo kiev maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turunda Dinamo Kiev'i ilk maçta deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş rövanşı yarın İstanbul'da turlayarak geçmek istiyor.Siyah-beyazlıların bu maçı kazanması halinde adını gruplara yazdırcak.Karşılaşmanın ne zaman saat kaçta hangi kanalda ve muhtemel 11'ler...

Beşiktaş Dinamo kiev maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Beşiktaş Dinamo kiev maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Editör: Nihat Çarboğa
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Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında evinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’i konuk edecek. Karşılaşmayı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. 3-2 kazandığı ilk maçın ardından tur için büyük avantaj elde eden siyah-beyazlılar evinde zorlu rakibine karşı beraberlik alması halinde bile Avrupa Konferans Ligi’nde gruplara kalmaya hak kazanacak. 

BEŞİKTAŞ - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı 31 Ağustos Perşembe saat 21.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.

Beşiktaş Dinamo kiev maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim : 1

MUHTEMEL 11’LER


BEŞİKTAŞ
34 Mert Günok

4 Onur Bulut

6 Omar Colley

12 Daniel Amartey

24 Valentin Rosier

26 Arthur Masuaku

8 Salih Uçan

19 Amir Hadziahmetovic

83 Gedson Fernandes

10 Vincent Aboubakar

40 Jackson Muleka

DİNAMO KİEV
35 Ruslan Neshcheret

2 Kostiantyn Vivcharenko

24 Oleksandr Tymchyk

25 Maxim Dyachuk

34 Oleksandr Syrota

5 Sergiy Sydorchuk

10 Mykola Shaparenko

29 Vitali Buyalsky

7 Andriy Yarmolenko

11 Vladyslav Vanat

91 Nazar Voloshyn

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# beşiktaş # Dinamo Kiev # uefa konferans ligi
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