Beşiktaş Dinamo kiev maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turunda Dinamo Kiev'i ilk maçta deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş rövanşı yarın İstanbul'da turlayarak geçmek istiyor.Siyah-beyazlıların bu maçı kazanması halinde adını gruplara yazdırcak.Karşılaşmanın ne zaman saat kaçta hangi kanalda ve muhtemel 11'ler...
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında evinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’i konuk edecek. Karşılaşmayı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. 3-2 kazandığı ilk maçın ardından tur için büyük avantaj elde eden siyah-beyazlılar evinde zorlu rakibine karşı beraberlik alması halinde bile Avrupa Konferans Ligi’nde gruplara kalmaya hak kazanacak.
BEŞİKTAŞ - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı 31 Ağustos Perşembe saat 21.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
BEŞİKTAŞ
34 Mert Günok
4 Onur Bulut
6 Omar Colley
12 Daniel Amartey
24 Valentin Rosier
26 Arthur Masuaku
8 Salih Uçan
19 Amir Hadziahmetovic
83 Gedson Fernandes
10 Vincent Aboubakar
40 Jackson Muleka
DİNAMO KİEV
35 Ruslan Neshcheret
2 Kostiantyn Vivcharenko
24 Oleksandr Tymchyk
25 Maxim Dyachuk
34 Oleksandr Syrota
5 Sergiy Sydorchuk
10 Mykola Shaparenko
29 Vitali Buyalsky
7 Andriy Yarmolenko
11 Vladyslav Vanat
91 Nazar Voloshyn