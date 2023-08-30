Totthenham Barcelona'nın genç yıldızını istiyor

Avrupa'da transferin son günlerine girilirken sezona iyi başlayan Totthenham transferlerde son kozlarını oynuyor.Son olarak Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati'yi gündemine alan Totthenham bu transferi bitirip kadrosunu güçlü ve alternatifli tutmak istiyor.İşte detaylar...

Totthenham Barcelona'nın genç yıldızını istiyor
Totthenham Barcelona'nın genç yıldızını istiyor
Editör: Nihat Çarboğa

Bu sezon Premier Lige fırtına gibi başlayan Tottenham bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TOTTHENHAM BARCELONA'NIN GENÇ YILDIZINI İSTİYOR

Tottenham sol kanat transferi için Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Ansu Fati'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Totthenham Barcelona'nın genç yıldızını istiyor - Resim : 1

ADI WOLVES İLE DE ANILMIŞTI

Sky Sports'un haberine göre Tottenham hücum rotasyonunu genişletmek için Barcelona'dan ayrılması beklenen 20 yaşındaki İspanyol sol kanat Ansu Fati'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmeleri hızlandırdı.

Transfer döneminin başında Barcelona'nın, Wolverhampton'dan Ruben Neves'i kadrosuna katmak için takasta önerdiği Ansu Fati, Barcelona teknik direktörü Xavi'nin iyice gözünden düşmüş durumda.

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51 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon yalnızca 14'ü ilk 11 olmak üzere toplamda 51 resmi maça çıkan Ansu Fati bu karşılaşmalarda 10 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

# barcelona # Tottenham
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