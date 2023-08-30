Beşiktaş'tan transferde Jesse Lingard atağı

Transfer çalışmalarında son viraja giren Trendyol Süper Lig'de takımlar son kozlarını oynuyor.Beşiktaş son olarak orta saha takviyesi için Jesse Lingard'ı gündemine aldı.İşte transfer hakkındaki detaylar...

Beşiktaş'tan transferde Jesse Lingard atağı
Beşiktaş'ta Jesse Lingard harekatı
Editör: Nihat Çarboğa
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a menajerler tarafından Jesse Lingard'ın teklif edildiği öğrenildi. Son olarak Nottingham Forest forması giyen ve şu an kulüpsüz durumda olan İngiliz futbolcu için yönetimin son kararı Şenol Güneş'e bıraktığı ifade edildi.

Beşiktaş'tan transferde Jesse Lingard atağı - Resim : 1

BEŞİKTAŞ'TAN TRANSFERDE JESSE LİNGARD ATAĞI

Güneş'in onay vermesi halinde yönetim 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle masaya oturacak.

CHAMBERLAIN ARACI OLDU

Alex Oxlade-Chamberlain'in de oyuncuya İstanbul'a gelmesi konusunda tavsiyelerde bulunduğu da gelen haberler arasında.

20 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Nottingham Forest forması giyen ve 20 resmi maça çıkan Jesse Lingard bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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# Jesse Lingard # beşiktaş
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