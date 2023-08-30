Galatasaray'da Zaha ve Ziyech'te hedef milli ara

Galatasaray, flaş transferleri Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech'i verilecek milli arada hazır hale getirmeyi planlıyor.

GALATASARAY'DA ZAHA VE ZİYECH'TE HEDEF MİLLİ ARA

Galatasaray'ın bu sezonki sansasyonel transferlerinden Wilfried Zaha'nın takıma ne zaman katılacağı merak konusu olmuştu.

Sadece 21 dakika süre alan Fildişi Sahilli futbolcu için teknik direktör Okan Buruk, "Zaha ile ilgili milli takım arasını hedef seçtik. Mümkün olursa hazırlık maçı da yapacağız. Hazırlık maçında Zaha'yı kullanacağız ve devamında takım içinde olacak" sözlerini sarf etti.

Fiziksel olarak eksiği bulunan Hakim Ziyech'te de hedef milli ara...