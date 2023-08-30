Galatasaray'da Zaha ve Ziyech'te hedef milli ara
Galatasaray'da yeni transfer Zaha ve Ziyech'in milli aradan sonra takıma katılması bekleniyor.Sakatlığı bulunan Zaha'nın milli aradan sonrasına yetiştirilmesi planlanıyor.Ziyec'in de uzun süre futbol oynamaması form ritmini tekrardan yakalaması için biraz süre alacak.
Galatasaray, flaş transferleri Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech'i verilecek milli arada hazır hale getirmeyi planlıyor.
GALATASARAY'DA ZAHA VE ZİYECH'TE HEDEF MİLLİ ARA
Galatasaray'ın bu sezonki sansasyonel transferlerinden Wilfried Zaha'nın takıma ne zaman katılacağı merak konusu olmuştu.
Sadece 21 dakika süre alan Fildişi Sahilli futbolcu için teknik direktör Okan Buruk, "Zaha ile ilgili milli takım arasını hedef seçtik. Mümkün olursa hazırlık maçı da yapacağız. Hazırlık maçında Zaha'yı kullanacağız ve devamında takım içinde olacak" sözlerini sarf etti.
Fiziksel olarak eksiği bulunan Hakim Ziyech'te de hedef milli ara...