Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakeme Saldırı Açıklaması: "Asla İzin Vermeyeceğiz"
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler’e yumruk atması sonrası paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler’e yumruk atması sonrası açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, şunları söyledi:
- Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz.
Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 11, 2023
Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla…