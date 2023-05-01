Dev derbide gülen taraf Beşiktaş: Siyah-beyazlılar lider Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası zirveyi yakından ilgilendiren dev bir derbi mücadelesine sahne oldu. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Beşiktaş, lider Galatasaray'ı ağırladı.

Kritik maçta gol perdesini açan isim Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi oldu. 20. dakikada Icardi'nin golüyle öne geçen Galatasaray, 35. dakikada Romain Saiss, 58. dakikada Amir Hadziahmetovic ve 90+3. dakikada Vincent Aboubakar'ın gollerine engel olamadı ve mücadele Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

BEŞİKTAŞ'TAN SEZONUN 2. DERBİ ZAFERİ

Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla birlikte bu sezonki 2. derbi galibiyetini aldı. Sezonun ilk yarısında oynanan derbilerde Fenerbahçe'yle Vodafone Park'ta 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılar, Galatasaray'a ise deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu. Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'yle oynanan derbiyi 4-2 kazanırken, Galatasaray'ı da 3-1 yendi.

BEŞİKTAŞ FORMUNU SÜRDÜRDÜ

Siyah-beyazlı ekip, derbide kazandığı galibiyete son 10 maçtaki başarılı performansını sürdürdü.

Ligde son olarak Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, daha sonra oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

VODAFONE PARK'TA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Vodafone Park'ta oynadığı derbi maçlarda rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş, Galatasaray'ı da mağlup ederek serisini sürdürdü. Dolmabahçe'de Galatasaray'ı 7 kez konuk eden Beşiktaş, rakibini 6. kez mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, sarı-kırmızılı takıma karşı tek puan kaybını ise Vodafone Park'ta oynanan ilk derbide 2-2'lik skorla almıştı.

GALATASARAY İLK KEZ BÜYÜK MAÇ KAYBETTİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yaşamış takımlara karşı ilk kez maç kaybetti. Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk yarısında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'i yenip, Trabzonspor ile berabere kalmıştı. Galatasaray sezonun ikinci yarısında da Trabzonspor'u mağlup etmişti.

BÜYÜK MAÇLARIN GOLCÜSÜ ICARDI

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara karşı bu sezon forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takıma transferinden önce oynanan Trabzonspor maçında görev alamayan Icardi, sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçta 2, Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup ettikleri müsabaka ile Fenerbahçe karşısında 3-0 galip geldikleri karşılaşmada da birer kez ağları havalandırdı.

Arjantinli futbolcu, sezonun ikinci yarısında ise Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçla Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri karşılaşmada ise birer gol attı.

Mauro Icardi böylece Süper Lig'de şampiyonluk kazanan takımlar karşısında forma giydiği 5 maçta 6 gol kaydetti.

Galatasaray'ın bu sezonki en skorer ismi olan Icardi, Beşiktaş'a attığı golle ligdeki gol sayısını da 14'e çıkardı.