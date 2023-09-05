Eric Bailly Beşiktaş'ta! Siyah-beyazlılar transferi resmen duyurdu

Transfer döneminin sonlarına doğru gelinirken kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir transfer daha resmen tamamlandı. Trendyol Süper Lig'de oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 7 puanla 4. sırada yer alan siyah-beyazlılar, savunmasını önemli bir isimle güçlendirdi.

BAILLY TRANSFERİ RESMEN AÇIKLANDI

Stoper takviyesi için birçok ismi gündemine alan, PSG ile sözleşmesi sona erdikten sonra serbest oyuncu statüsünde bulunan dünyaca ünlü Sergio Ramos ile de görüşen ancak mali şartlar nedeniyle bu transferi gerçekleştiremeyen Beşiktaş, aradığı ismi İngiltere'de buldu.

Beşiktaş, Manchester United'ın 29 yaşındaki Fildişi Sahilli stoperi Eric Bailly'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten söz konusu transfer için yapılan açıklamada, Bailly'nin nihai transferi hususunda Manchester United ile anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Beşiktaş’a Hoş Geldin Eric Bailly



Kulübümüz, Fildişili defans oyuncusu Eric Bailly’nin nihai transferi hususunda Manchester United ile anlaşmaya varmıştır.



Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eric Bailly’e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun… pic.twitter.com/fQPb59vyzb — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 4, 2023

GEÇTİĞİMİZ SEZON MARSİLYA FORMASI GİYMİŞTİ

Beşiktaş'ın yeni savunmacısı Eric Bailly, geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya'da kiralık olarak forma giymişti. Bailly Marsilya'da geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkarken bu maçların 11'ine ilk 11'de başladı. Geçtiğimiz sezon 3 sarı kart ve 1 kırmızı kart gören tecrübeli stoper, gol veya asist katkısı yapmayı ise başaramadı.

ERIC BAİLLY'NİN KARİYERİ

Eric Bailly kariyerine İspanya ekibi Espanyol'da başladı. 2015'te Villarreal'e transfer olan Bailly, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, 2016'da 30 milyon sterlin karşılığında Manchester United'ın yolunu tuttu.

Eric Bailly, Manchester United'da geçirdiği 6 sezonda toplam 113 maça çıktı. Bailly, Manchester temsilcisiyle birer kez UEFA Avrupa Ligi, İngiltere Lig Kupası ve Community Shield şampiyonlukları yaşadı.