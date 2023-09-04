Galatasaray'dan 2 transfer birden! Ndombele ve Sanchez ile anlaşma sağlandı

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi gruplarında temsil edecek olan Galatasaray'da transfer gündemi oldukça sıcak.

Icardi'nin bonservisinin alınmasının yanı sıra, Zaha, Ziyech, Tete, Angelino, Kerem Demirbay ve Halil Dervişoğlu ile kadrosunu güçlendiren Galatasaray, orta saha ve stoper transferlerini ise transfer döneminin sonlarına bırakmıştı.

RAMOS OLMADI, SANCHEZ BİTİYOR!

Bu süreçte orta saha transferi birçok isimle görüştüğü ifade edilen sarı-kırmızılılar, stoper transferi için ise Sergio Ramos'a odaklanmıştı. Ramos'un eski kulübü Sevilla ile anlaşmasının ardından listedeki alternatif isimlere yönelen Cimbom, Tottenham forması giyen Davinson Sanchez ile anlaşmaya vardı.

Davinson Sanchez'in bonservisiyle birlikte takıma katılması bekleniyor. Başarılı stoper, geçtiğimiz sezon 24 maçta görev almıştı.

VECINO TRANSFERİ İPTAL, NDOMBELE GELİYOR!

Galatasaray'da ilginç bir transfer hikayesi de dün gece yaşandı. Sarı-kırmızılıların, Lazio'da forma giyen Matías Vecino ile anlaştığı bilgisi sosyal medyada gündem olurken taraftarların "Vecino İstemiyoruz" şeklinde yürüttükleri kampanya ve bu transfere yönelik eleştirileri yönetimin geri adım atmasına neden oldu.

Dün gecenin ardından bugün gerçekleştirilen yoğun görüşmelerin ardından Tottenham forması giyen bir diğer isim, 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele ile de anlaşma sağlandı. Ndombele'nin satın alma opsiyonlu kiralık olarak sarı-kırmızılı takıma katılacağı öğrenildi.

Ndombele, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Napoli'de 40 maça çıkıp 2 gol ve 1 asistle oynamıştı.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde bu iki futbolcu için lisans kaydı girişi de yapıldı. Galatasaray'ın, transferler ile ilgili kısa süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.