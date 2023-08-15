Fatih Karagümrük, Serie A'dan iki oyuncuyu kadrosuna kattı

Fatih Karagümrük, Serie A'dan iki oyuncuyu kadrosuna kattı.İki oyuncuda Hellas Verona takımında oynuyordu.İşte o isimler...

Fatih Karagümrük, Serie A'dan iki oyuncuyu kadrosuna kattı
Fatih Karagümrük'te iki imza birden
Editör: Nihat Çarboğa
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Fatih Karagümrük, Serie A'dan iki oyuncuyu kadrosuna kattı.İki oyuncuda Hellas Verona takımında oynuyordu.İşte o isimler...

                                          FATİH KARAGÜMRÜK'TE İKİ İMZA BİRDEN

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan ekibi Hellos Verona'dan Federico Ceccherini ve Kevin Lasagna'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

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Kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan forvet oyuncusu Kevin Lasagna ve İtalyan savunmacı Federico Ceccherini'nin Hellas Verona'dan kiralık olarak transfer edildiği kaydedildi.

Açıklamada iki oyuncuya da Fatih Karagümrük forması altında başarı dileklerinde bulunuldu.

Kulüpten yapılan açıklamalar şu şekilde:

# fatih karagümrük
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