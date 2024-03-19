Federasyon Başkanı direksiyon hâkimiyetini kaybetti: Beşinci kriz

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi liderliğindeki Türk futbolu, son 3 ayda 4. büyük skandala sahne oldu. Suudi Arabistan’daki Süper Kupa krizi, hakem Halil Umut Meler’in dövülmesi, İstanbulspor’un sahadan çekilmesi, iki ezeli rakip Fenerbahçe-Galatasaray demeç savaşlarına son olarak Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandal eklendi. TFF, uluslararası boyuttaki rezaletlerle dünya gündemine oturdu.

MELER’E YUMRUKLU SALDIRI

11 Aralık 2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında MKE Ankaragücü başkanı Faruk Koca sahaya inerek maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmuştu. Olay sonrası Türkiye'deki tüm ligler TFF tarafından süresiz olarak ertelenmiştir. Olaydan sonra tutuklanan Faruk Koca daha sonra serbest bırakılmıştı. Bu olay liglerin 1 hafta ertelenmesine yol açtı.

İSTANBULSPOR SAHADAN ÇEKİLDİ

İstanbulspor'un evinde Trabzonspor’u ağırladığı Süper Lig maçı yarıda kaldı. Ev sahibi kulübün başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Karadeniz ekibinin 2-1 öne geçmesinin ardından hakem Ali Şansalan’a tepki göstererek 74. dakikada takımını sahadan çekti. Hükmen mağlup ilan edilen sarı-siyahlıların 3 puanı da silindi.

SÜPER KUPA KRİZİ YÖNETİLEMEDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, geçen sezonun şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa finalini Riyad’da oynatma kararı aldı. Ancak Suudilerle yapılan protokol dışına çıkan ve iki kulübe bu konuda bilgi vermeyerek krizin çıkmasına sebep olan TFF, neredeyse iki ülke arasında diplomatik krize yol açacaktı. Ertelenen karşılaşma 7 Nisan’da Şanlıurfa’da oynanacak.

DEMEÇ SAVAŞLARINA SESSİZ KALDI

Türk futbolunda kıyasıya bir şampiyonluk yarışı yaşanırken, iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray üst üste açıklamalar yaptı. Ancak TFF yönetimi, karşılıklı ağır suçlamalara sessiz kaldı. Gerilen ortam neredeyse her ay bir krizi Türk futbolunun karşısına çıkardı. Ancak TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin istifa etmek bir niyeti yok. Büyükekşi, EURO 2024’e kadar TFF’nin başında kalmayı hedefliyor.

TRABZON’DA MEYDAN MUHAREBESİ

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi. Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi.