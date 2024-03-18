Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'deki para görüntüleri ile ilgili konuştu!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara'da Atatürk Cumhuriyet Kulesi açılış töreninde açıklamalar yaptı. CHP-Dem Parti ortaklığını eleştiren Erdoğan, ana muhalefet partisinde tartışmalara neden olan para sayma görüntülerine ilişkin konuştu.

"Önce belediye başkanları sonra genel başkanları gidecek. 31 Mart'ta bunları emekli edin. Şehirlerimize kamu bütçesinden tahsis ettiğimiz devasa bütçelerin bunların elinde nereye gittiği meçhul. Son dönemde bu paraların akıbetine dair bazı ipuçları görmedik değil. Desteleri, demetleri, dolarları gördünüz değil mi? Hayırdır yahu ne iş bu?"

Erdoğan, isim vermedi ancak 14 Mayıs seçimlerinde ortaklık kurduğu yerel seçimlerde ayrı düştüğü Yeniden Refah Partisi'ne de gönderme yaptı.