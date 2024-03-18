Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Trabzonspor maçı sonrası konuştu! "Yaşananlar tamamen organizeydi"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FBTV'de yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un kendilerini iyi ağırladıklarını aktardı. Koç, Trabzon şehrinin Türk Futbolu için önemli bir şehir olduğunu aktardı.

"DÜN GECENİN MAĞDURU FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARDIR"

Ali Koç, yaşananlardan zarar görenlerin Fenerbahçeli futbolcular olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dünkü yaşananlardan sonra futbol konuşacaksak, boş yerdeyiz. Bunların yeri ve zamanı değil. Dün gecenin mağduru Fenerbahçe Spor Kulübüdür. Linçten, saldırıdan kendini koruyan Fenerbahçeli futbolculardır. Bir avuç güvenlik görevlimizdir. En büyük mağdur taraftarımızdır. Endişe eden, taraftarlarımızdır."

"YAŞANANLAR TAMAMEN ORGANİZEYDİ"

Fenerbahçe Başkanı, yaşanan olayların örgütlü bir biçimde çıkartıldığını söyledi. Ali Koç şöyle konuştu:

"Bugün yönetim kurulu olarak konuştuk. Artık bu iş çığırından çıkmıştır. Fenerbahçe'nin bu ülkede gördüğü muamele artık tahammül edilecek muamele değildir. 3 Temmuz herkesin malumudur, sportif anlamda ne yaşadığımı herkesin malumudur. Bu örgüte karşı ne devletimiz ne futbolu yönetenler hiçbir aksiyon almamaktadır. Otobüsümüz kurşunlandı. Faili meçhul. Başarılı olsalardı ne olacaktı? Allah'tan otobüs viyadükten devrilmedi. Dün gece linç girişimi. Ya bir futbolcu linç edilseydi ne olacaktı? Ne diyecektik? Bu son olsun mu diyecektik? Şiddeti artık normalleştirmeye başlamış bir ülke haline geldik. Kendinize gelin. Dün yaşananları futbol açısından bakmayın. Dün yaşananlar tamamen organizeydi."

"MAÇIN DEVAM ETTİRİLMESİ OLACAK İŞ DEĞİL"

"Maç başladı. Aşama aşama olaylar büyüdü. Hakemin maç sırasında hiçbir yaptırım uygulamaması, uyguladıklarında geç kalması tribünleri cesaretlendirdi. Futbolun nabzını biraz bilen bir insan işin nereye gittiğini görebilirdi. Maçı devam ettirdiler. Bu olacak iş değildi. UEFA'da böyle bir maçı devam ettiren hakemin lisansı iptal edilirdi. Türkiye'de devam etti."

"Ülkemizin içinde bulunduğu futbol ortamı değil Halil Umut Meler, hangi hakem olsaydı o maçı durduramazdı. Birilerinin cesaret vermesi gerekirdi. Federasyona rağmen maçın devam etmemesi gerekir demeliydi. Bu maçın iptal edilmemesi en büyük sorundur."

"SAHADA POLİS YOKTU"

"Maç 2-2 bitseydi ne olacaktı. "Ah, vah, şöyle oynasaydınız, böyle oynasaydınız" diye bize suç bulunurdu. Derbi maçı oynuyoruz burada. Bizim maçlarımızda, hangi derbi olursa olsun, maç bitmeden polis gelir, özel güvenlikle birlikte durup maç bitimine hazırlıklı olurlar. Polis yoktu dün stadda. Trabzonlu arkadaşlarımız var, arama yokmuş stadda."

"Bu organize bir olaydır. Aynen 2014'te otobüs kurşunlanmasında olduğu gibi bir organize olaydır. Ama bunun artık birinin araştırması lazım. Kim organize ediyor, niye oluyor, nasıl oluyor? Trabzonspor yönetimi bizi çok iyi ağırladı."

"Dünkü olaylardan sonra Cumhurbaşkanımız'ın da Bakanlarımız da sürece müdahil oldular. Fakat yerel otoritenin onların müdahil olmamasını gerektirmeyecek ortamı sağlaması lazımdı. Üst aramasının yapılarak, güvenlik önlemlerinin alınması gerekirdi."

"2 NİSAN'DA GENEL KURULA GİDECEĞİZ"

"Biz kendi kendimize kararımız vermek için 2 Nisan'da toplanacağız. Ben Kulüpler Birliği Vakfı'ndan istifa ettim. Fenerbahçeliler olarak kendi kaderimizi çizmek zorundayız. Biz kendi ülkemizde bu muameleyi görmeyi kabul etmeyeceğiz. Gerekiyorsa da bir alt lige gideceğiz. Bu kararı aldığımız zaman bir alt lige düşme söz konusu. Bir geleceğimiz kurtarmak zorundayız. Bir sene oynarız çıkarız. Ama herkes aklını başına alır artık."

"BUNU KİM ORGANİZE ETTİ?"

"Bunu kim organize etti? Trabzonspor Kulübü'nün etmediğini biliyorum. Birileri etti. Birileri müsade etti. Göz yumdu. Niye polis yoktu? Niye İstanbul'daki derbilerde alınan önlemler bu derbide alınmadı? Kısacası oyunlar bu şartlarda devam ettirilmemeliydi. Futbola tecavüz etmeye çalışan tribündeki belli kesim cesaretlendirilmemeliydi. Dolayısıyla bir şeyler dönüyor. Biz artık federasyon başkanıyla konuş, spor bakanıyla konuş... Riyad kriziyle ilgili kendi derdimizi anlatmak için... Biz o saygıyı bile görmedik. Biz Türkiye'nin dışlanmış bir kulübü olarak, sanki başka ülkenin kulübü olarak muamele yaparsanız... Bunu devlet için de söylüyorum, federasyon için de söylüyorum, medya için de söylüyorum, biz o zaman kendi kaderimizi kendimiz çizmek zorundayız."

"3 Temmuz'u başlatan örgüt, dün emellerini gerçekleştirme açısından tavan yaptı. Bu iki kulübü birbirine kırdırma, kardeşi kardeşe düşürme konusunda."

"BU LİGDE FENERBAHÇE'YE YER YOK"

"Bu ligde Fenerbahçe'ye yer yok. Biz dürüstçe mücadele vermeye çalışıyoruz. 8 tane oyuncum kart sınırında çıkıyor. Normal mi bu? Bir de şimdi tutturmuşlar ceza verilsin. Ne verirseniz verin."