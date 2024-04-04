Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak! İşte kritik karşılaşma öncesi detaylar

THY Avrupa Ligi'nde heyecan 33. hafta maçlarıyla devam edecek. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 33. haftada Türk derbisi oynanacak.

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes yarın karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yaptığı maçların 20'sini kazanıp 12'sinden mağlubiyetle ayrıldı. Haftaya 5. sırada giren sarı-lacivertliler, normal sezonu ilk 6 içinde bitirerek, doğrudan play-off'a katılmayı hedefliyor.

Anadolu Efes ise ligde 15 galibiyet ve 17 mağlubiyetle haftaya 10. sıradan giriş yaptı. Anadolu Efes, puan cetvelindeki yerini koruyarak play-in etabında mücadele etmeyi amaçlıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçı Fenerbahçe Beko 89-84'luk kazanmıştı.

AVRUPA'DA 24. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

THY Avrupa Ligi'nde 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile bir kez kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 24. kez rakip olacak.

İki takım arasında oynanan 23 karşılaşmanın 8'ini lacivert-beyazlılar, 15'ini ise sarı-lacivertli ekip kazandı.