Fenerbahçe'den 4 gollü galibiyet! Sarı-laciverliler Adana Demirspor karşısında hata yapmadı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Adana Demirspor'u ağırladı. Mücadelenin 17. dakikasında Alexander Djiku'nun golüyle öne geçen Fenerbahçe, 25. dakikada ise kalesinde golü gördü. İrfan Can Eğribayat'ın hatasında Mario Balotelli skora denge getiren isim oldu. İkinci yarıda Dzeko'nun 51. dakikada attığı golle öne geçen sarı-lacivertli takımda 70. dakikada Dusan Tadic, orta saha yakınından attığı golle tribünleri coşturdu. 80. dakikada konuk ekip Yusuf Barasi'yle skoru 3-2'ye getirirken, 85. dakikada Serdar Dursun, Szymanski'nin ortasında takımının dördüncü golünü kaydeden isim oldu.

Yukatel Adana Demirspor engelini 4-2'lik skorla aşan Fenerbahçe, puanını 82'ye yükseltti ve şampiyonluk yarışında 84 puana sahip Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

GALİBİYET SERİSİ 6 MAÇA ÇIKTI

İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligdeki galibiyet serisini de 6'ya çıkardı.

Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1, Kasımpaşa'yı sahasında 2-1, Atakaş Hatayspor'u rakip sahada 2-0, Siltaş Yapı Pendikspor'u taraftarının önünde 4-1 ve Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, Yukatel Adana Demirspor'u evinde 4-2 yenerek son 6 lig maçında hanesine 18 puan yazdırdı.

FENERBAHÇE KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Yukatel Adana Demirspor'u sahasında mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, kalesini ise gole kapatamadı.

Ligde son olarak iç sahada oynadığı Galatasaray derbisinde kalesini gole kapatan sarı-lacivertli takım, bu maçın ardından çıktığı 7 iç saha karşılaşmasında rakiplerine gol şansı verdi.

Bu maçların 5'ini galibiyetle tamamlayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 2 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı.

TÜMOSAN Konyaspor'u 7-1, MKE Ankaragücü'nü 2-1, Kasımpaşa'yı 2-1, Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 ve Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe; Yılport Samsunspor'la 1-1, Corendon Alanyaspor'la da 2-2 berabere kalmıştı.

OOSTERWOLDE VE SZYMANSKI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde ve Polonyalı oyuncu Sebastian Szymanski, Yukatel Adana Demirspor maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü.

Mücadelenin 64. dakikasında Milad Mohammadi'ye yaptığı hareket sonrasında sarı kartla cezalandırılan Jayden Oosterwolde, üst üste 4 lig maçında sarı kart gördü. Bu sezon ligde sekizinci sarı kartını gören Hollandalı oyuncu, 23. haftada iç sahada oynanan MKE Ankaragücü mücadelesinde takımını yalnız bırakmıştı.

28. haftada Atakaş Hatayspor, 29. haftada Siltaş Yapı Pendikspor ve 30. haftada Trabzonspor maçlarında sarı kart gören Oosterwolde, 31. haftada Yukatel Adana Demirspor karşısında da kart görerek, 32. haftada oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesinde cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 72. dakikasında Gravilon'a yaptığı hareket sonrasında kart gören Sebastian Szymanski de cezalı duruma düşen bir diğer oyuncu oldu. Teknik direktör İsmail Kartal'ın bu sezon ligde oynanan 31 maçta da şans verdiği Polonyalı futbolcu, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında takımını yalnız bırakarak ilk kez bir lig maçında oynayamayacak.

Szymanski ligin ilk yarısında RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük maçlarında, ikinci yarıda da Corendon Alanyaspor müsabakasında sarı kartla cezalandırılmıştı.

EDIN DZEKO, MAURO ICARDI'Yİ GERİDE BIRAKTI

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko, Yukatel Adana Demirspor mücadelesinin 51. dakikasında kaydettiği golle 4 maç aradan sonra fileleri havalandırdı.

Ligde forma giydiği 30. mücadelede 19. kez gol sevinci yaşayan tecrübeli forvet, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'yi de geçmeyi başardı.