Fenerbahçe Beko, Monaco'yu deplasmanda devirdi!

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final öncesi play-off çeyrek final heyecanı başladı. Normal sezonu 20 galibiyetle 6. sırada tamamlayan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezonu 23 galibiyetle 3. sırada tamamlayan Monaco ile serinin ilk maçında karşı karşıya geldi.

Monaco'nun sahasında Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu ev sahibi ekip 26-15 üstünlükle tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren Monaco, devreyi Fenerbahçe Beko karşısında 46-37 önde kapattı.

Üçüncü periyotla karşılaşmada etkisini artıran Fenerbahçe Beko, bulduğu sayılarla farkı 1'e indirdi ve son çeyreğe 61-60'lık skorla girildi. Karşılaşmanın son periyodunda iki takım da dengeli performans gösterirken mücadelenin normal süresi 81-81'lik eşitlikle tamamlandı.

Fenerbahçe Beko, müsabakanın uzatma dakikalarında Monaco'yu 95-91 yenmeyi başardı ve seride 1-0 öne geçti.

Üç galibiyete ulaşan ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği seride ikinci maç, 26 Nisan Cuma günü yine Monaco'da oynanacak. Play-off etabının üçüncü maçı 1 Mayıs Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

İki takım arasında normal sezonda İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 86-74, deplasmandaki müsabakayı da Monaco 76-69 kazanmıştı.

2023-2024 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final, 24-26 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da düzenlenecek.