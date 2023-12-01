Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i Uzatmalarda Son Saniye Basketiyle Devirdi! Sarı-Lacivertlilerden Tarihi Galibiyet

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 11'inci haftasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, uzatmaya giden maçta rakibini 100-99 mağlup etme başarısı gösterdi.

Sarı-Lacivertlilerden Tarihi Galibiyet

Sarı-lacivertli ekip bu mücadelenin ardından 6 galibiyete ulaştı. İspanyol ekibi Real Madrid ise bu sezon ilk kez mağlup oldu. 21 sayı kaydeden Guduric ve 19 sayı atan Wilbekin, Fenerbahçe'nin galibiyetinde önemli rol oynadı.

Campazzo'nun 33 sayısı ise Real Madrid'i mağlubiyetten kurtaramadı.

Maçın Karnesi

SALON: Ülker Spor ve Etklinlik

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Milos Koljensic, Luka Kardum

FENERBAHÇE BEKO: Motley 9, Wilbekin 19, Sertaç Şanlı 3, Papagiannis, Hayes-Davis 16, Pierre, Guduric 21, Dorsey 2, Calathes 13, Madar 17

REAL MADRİD: Campazzo 33, Fernandez 2, Abalde, Hezonja 3, Rodriguez 2, Deck 14, Poirier 11, Tavares 7, Llull 14, Ndiaye 2, Musa 11

1'İNCİ PERİYOT: 16-29

DEVRE: 37-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-67

NORMAL SÜRE: 87-87

5 FAUL: 36.40 Tavares