Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i Uzatmalarda Son Saniye Basketiyle Devirdi! Sarı-Lacivertlilerden Tarihi Galibiyet

Turkish Alrlines EuroLeague'in 11'inci haftasında Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i uzatma periyoduna giden maçta 100-99 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu skorla tarihi galibiyete imza attı.

Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i Uzatmalarda Son Saniye Basketiyle Devirdi! Sarı-Lacivertlilerden Tarihi Galibiyet
Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i Uzatmalarda Son Saniye Basketiyle Devirdi! Sarı-Lacivertlilerden Tarihi Galibiyet
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Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 11'inci haftasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, uzatmaya giden maçta rakibini 100-99 mağlup etme başarısı gösterdi.

Sarı-Lacivertlilerden Tarihi Galibiyet

Sarı-lacivertli ekip bu mücadelenin ardından 6 galibiyete ulaştı. İspanyol ekibi Real Madrid ise bu sezon ilk kez mağlup oldu. 21 sayı kaydeden Guduric ve 19 sayı atan Wilbekin, Fenerbahçe'nin galibiyetinde önemli rol oynadı.

Campazzo'nun 33 sayısı ise Real Madrid'i mağlubiyetten kurtaramadı.

Maçın Karnesi

SALON: Ülker Spor ve Etklinlik
HAKEMLER: Robert Lottermoser, Milos Koljensic, Luka Kardum
FENERBAHÇE BEKO: Motley 9, Wilbekin 19, Sertaç Şanlı 3, Papagiannis, Hayes-Davis 16, Pierre, Guduric 21, Dorsey 2, Calathes 13, Madar 17
REAL MADRİD: Campazzo 33, Fernandez 2, Abalde, Hezonja 3, Rodriguez 2, Deck 14, Poirier 11, Tavares 7, Llull 14, Ndiaye 2, Musa 11
1'İNCİ PERİYOT: 16-29
DEVRE: 37-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-67
NORMAL SÜRE: 87-87
5 FAUL: 36.40 Tavares

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