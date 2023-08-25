Fenerbahçe Beko yeni sezon hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2023-24 sezonu hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Beko yeni sezon hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe Beko hazırlıklarına başladı
Editör: Süleyman Daban

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen sezonun ilk antrenmanı öncesinde genel menajer Derya Yannier, saha ortasında oyuncular ve teknik heyetle kısa bir toplantı yaptı.

Dünya Kupası'nda görev yapan başantrenör Dimitris Itoudis ve oyuncular Marko Guduric, Georgios Papagiannis ile Raul Neto'nun yanı sıra izinli olan Nigel Hayes-Davis'in yokluğunda yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen çalışma yaklaşık iki saat sürdü.

Fenerbahçe Beko yeni sezon hazırlıklarını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

Boluspor’da hedef 3 puanBoluspor’da hedef 3 puanSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

# spor # basketbol # Fenerbahçe Beko yeni sezon hazırlıkları # Sarı-lacivertli kulüp
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