Boluspor’da hedef 3 puan

Ligin 2. haftasında Boluspor deplasmanda Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı. Ligin 3. haftasına 1 puanla giren Boluspor, 27 Ağustos’ta evinde ağırlayacağı Şanlıurfaspor maçından 3 puanla ayrılmak istiyor. Teknik Direktör Turgay Altay yönetiminde kırmızı-beyazlı ekip kulüp tesislerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesinde Turgay Altay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARDA KENDİ OYUNUMUZU OYNAYIP 3 PUANI ALMAK İSTİYORUZ"

Geçtiğimiz hafta alınan 1 puanın çok değerli olduğunu ifade eden Boluspor Teknik Direktörü Turgay Altay, şu sözleri söyledi:

- Gerçekten hala hazmetmekte güçlük yaşadığımız bir maç sonrasında ligin en zorlu deplasmanlarından belki hem oyun oynamak hem de rüzgar, saha şartları, Bandırmaspor gerçekten ligin kaliteli bireysel oyuncu kalitesi yüksek takımlarından bir tanesi. Sert bir deplasmanda o psikolojiyle bir puan almak gerçekten çok değerli bir şeydi. Aslında maçın ikinci yarısında o gün çok pragmatik bir oyun oynadık ve maçın ikinci yarısında da maçı kazanacak, üç puanı alacak, pozisyonları da yakaladık. Bandırma maçının önemli olması için, yani puanın değerli olması bu önümüzdeki maçı kazanmaktan geçiyor. Çünkü iç sahada kim gelirse gelsin bu takım ayırt etmeksizin söylüyorum. Kendi oyunumuzu oynayıp 3 puanı almak istiyoruz. Bu da bizim çıkışa geçmemiz için önemli maçlardan bir tanesi çünkü maç kazanmanın getirdiği bir özgüven beraberinde de takımın kendi oyun kalitesini arttırmasına sebebiyet veriyor. Bunun için ihtiyacımız var.

“HEM OYUN KALİTEMİZİ HEM DE FİZİKSEL KALİTEMİZİ ARTTIRMAYA DÜŞÜYORUZ"

Milli takım arasında fiziksel eksikleri olan oyuncuların takıma kazandırılacaklarını dile getiren Turgay Altay, “Dün bir hazırlık maçı yaptık burada ve fiziksel olarak antrenman eksiği olan birçok oyuncumuz var. Bu oyuncuların da 90 dakikalık performansa gelebilecekleri seviye ancak 3-4 hafta gibi duruyor ve milli takım arası bizim için çok değerli. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Milli takım arasına girmeden önce önümüzdeki iki maç kazanıp milli takım arasına en azından puan olarak iyi bir yerde girip öz güvenimizi kazanıp, hem oyun kalitemizi hem de fiziksel kalitemizi arttırmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

“ÇÜNKÜ FUTBOL DIŞARIDAN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ ÇOK BASİT BİR OYUN DEĞİL"

Futbolun dışarıdan göründüğü kadar basit olmadığını ifade eden Altay, şu şekilde konuştu: