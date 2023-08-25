Boksta 2024 Paris Olimpiyatları için kota müsabakaları tarihleri açıklandı

Boksta 2024 Paris Olimpiyatları'na katılacak sporcular için kota müsabakaları tarihleri duyuruldu.

Boksta 2024 Paris Olimpiyatları için kota müsabakaları tarihleri açıklandı
Boksta 2024 Paris Olimpiyatları için kota müsabakaları tarihleri açıklandı
Editör: Süleyman Daban
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Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, 2024 Paris Olimpiyatları için kota müsabakalarında birinci Dünya Boks Kota Elemeleri'nin 29 Şubat-12 Mart 2024 tarihlerinde İtalya'da yapılacağı bildirildi.

İkinci Dünya Boks Kota Elemeleri'nin ise 23 Mayıs-3 Haziran 2024 tarihlerinde Tayland'da gerçekleştirileceği açıklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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