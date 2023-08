Samsunspor yeni sezona iddialı: Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulundu!

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Kayserispor maçı öncesi yaptığı açıklamada, şu sözleri kullandı:

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, pazar günü oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Nuri Asan Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. İlk 15 dakikası basın açık olarak gerçekleşen antrenmanda futbolcular Kayserispor mücadelesine hazırlandılar.



Antrenman öncesi açıklama yapan Hüseyin Eroğlu, şu sözleri kullandı:

- İkinci hafta geride kaldı. Deplasmandaki 1 puanımız var ve Fenerbahçe ile oynayıp kaybettik. Şimdi lig başladı ve devam ediyoruz Kayseri deplasmanındayız. Her hafta hem oyucularımızı hem de oyunumuzu geliştirmek zorundayız. Kayseri maçına da hazırlandık. Kayserispor’da da sıkıntılar olmasına rağmen en azından belli bir oyuncu grubuyla oynayan bir takım. Süper Lig’in her rakibi zor. Biz de buna göre en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Her maç olduğu gibi bu maçta da hedefimiz tabii ki kazanmaktır. Tabii kazanmıyorsan 1 puan da çok değerli. Hazırlıklarımız bu yönde. Biz iç veya dış saha fark etmeksizin her maça aynı düşüncede hazırlanıyoruz. 2 maçı değerlendirdiğimizde Sivas maçında rakibe çok az pozisyon verip biz daha çok pozisyona girdik. Kazanmaya yakın taraftık. Fenerbahçe bu ligin güçlü kadrosu ve bu maçta da girdiğimiz pozisyonlar vardı ancak değerlendiremedik. Tabii ki değerlendirseydik farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. Bunun bilincindeyiz. Transferle ilgili başkanımız, yönetim kurulumuz gerçekten çok önemli bir çaba harcıyor. Bütün taraftar transfer istiyor, ben transfer istiyorum ve aslında başkanımızda transfer istiyor. Ancak bazı şeyler kolay olmuyor. Süreç o kadar istediğimiz gibi hızlı ilerlemiyor. Yüksel başkanımızın Samsunspor’un başarısı için gerçekten gecesini gündüzüne kattığını biliyorum.