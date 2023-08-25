İzmir’de öğrenciler kiradan dertli: “Kaparoyu verdim evi tuttum diye düşünmesinler”

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birçok öğrenci okul kaydı öncesi ev telaşına girdi. İzmir’in bazı ilçelerindeki 1+1 eşyalı kiralık evlerin fiyatının 10 ile 15 bin lira arasında olması çok sayıda öğrenciyi zora sokuyor. İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu ise hem tavsiyede bulundu, hem de internet üzerinden daire kiralamak isteyen ailelere ikazlarda bulundu.





“İZMİR'DE BİR ÖĞRENCİ TEK BAŞINA EVE ÇIKAMAZ AMA BEN ISPARTA'DA ÇIKTIM"

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Oruç Buğra Türkoğlu (20), okuduğu şehirde kiraların geçen yıla oranla 2 kat arttığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

- Haziran ayında kira kontratı imzaladım. Eylül ayına kalsam daha pahalıya yapmak zorunda kalırdım. İzmir’de de kiraların oldukça pahalı olduğunu duyuyorum. Özellikle Bornova’da çok pahalı. Burada yaşayan tanıdıklarım kiraların 10-12 bin lira olduğunu söylüyor ama arkadaşlar toplanıp çıktığı zaman daha uyguna geliyor. Tek bir kişi İzmir’de bir eve çıkamaz ama ben Isparta’da çıktım.

"KİRALAR AYRI BİR BOYUTTA"

Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi 25 yaşındaki Nedim Batuhan Kayabaş ise şöyle konuştu:

- Kiralık daireler çok pahalı ve bu yüzden en az 2-3 kişi kiraya çıkman gerekiyor. Menderes ilçesinde 3+1 bir dairenin 18 bin liraya dahi kiraya verildiğini gördüm. Bu rakam bir üniversite öğrencisinin karşılayabileceği bir rakam değil. Bu durum böyle devam eder diye düşünüyorum. Yurtlarda kalmakta ayrı bir sıkıntı, oralarda kalan arkadaşlara da başarılar diliyorum. Eskiden yazın çalıştığım parayla bir dönem iki dönem kalabiliyordum. Şimdi o mümkün değil. Kiralar ayrı bir boyutta. Yaşanmayacak düzeye geldi.

"1+1 EŞYALI BİR EVİN KİRASI EN AZ 10 BİN TL'DEN BAŞLIYOR"

Henüz istediği yere seçimleri nedeniyle yerleşemediğini ifade eden Bilgisayar Programcılığı öğrencisi Mehmet Sıraç Budak (19), şu ifadeleri kullandı:

- 12 yıldır yaşadığımız dairenin sahibi ile şu anda kavgalıyız ve mahkemelik olmayı düşünüyoruz. Bornova Yeşilova semtinde yaşıyoruz, o kadar süredir aynı evde oturduğumuz için İzmir piyasasına göre kiramız çok uygun. 2 bin liralık kirayı ailem 5-6 binlere kadar çıkarmak istiyor ama ev sahibi kabul etmiyor. Ek yerleştirmelerde de şehir dışında bir üniversiteye gidecek olursam kiralık bir dairede kalacak gücüm yok. Muhtemelen yurtta kalırım. Ailemin de kira fiyatlarını karşılayacak bir durumu yok. 1+1 eşyalı bir evin kirası en az 10 bin TL’den başlıyor. Bu da çok uçuk bir rakam.

"10 İLE 15 BİN LİRA ARASINDA EŞYALI KİRALIK DAİRELER VAR"

Kentteki kira fiyatlarını değerlendiren İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, şu sözleri söyledi:

- Bugün öğrencilerimiz özellikle Buca bölgesine geldiklerinde, 10 ile 15 bin lira arasında ful eşyalı kiralık daireler olduğunu görecekler. 8 bin lira ile 10 bin lira arasında da kiralık daireler var. Öğrenciler acilen kiralık arayışına girdiği için tabii ki panikliyorlar. Öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde boş daireler bulunamayınca fiyatlar tabii ki yükseliyor.



"KAPAROYU VERDİM EVİ TUTTUM DİYE DÜŞÜNMESİNLER"

İnternet üzerinden kiralık daire arayışına giren ailelere de özellikle seslenen Güleroğlu, şu ifadeleri kullandı: