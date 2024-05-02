Fenerbahçe Beko'dan Final Four için dev adım! Sarı-lacivertliler Monaco'yu devirdi

Basketbolda, THY Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Organizasyonda ülkemizi temsil eden Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek final üçüncü maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Fransız ekibi Monaco'yu konuk etti.

Fransa'daki ilk karşılaşmada rakibini 95-91 yenen Fenerbahçe Beko seride 1-0 öne geçerken, Monaco ikinci iç saha mücadelesinde rakibine 93-88 üstünlük kurarak 1-1 beraberliği sağlamıştı.

İstanbul'da oynanan serinin üçüncü karşılaşmasına Fenerbahçe Beko, Hayes-Davis ve Dorsey'in üçlükleriyle başladı ve 5. dakikayı 10-6 üstün geçti. Çabuk toparlanan Monaco, ilk çeyreği 21-19 önde tamamladı.

İkinci periyoda Guduric'in üçlüğüyle başlayan sarı-lacivertliler, 14. dakikada Wilbekin'in dış atışıyla 29-23'lük skor üstünlüğünü yakaladı ve farkı 6 sayıya çıkardı. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçildi ve Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 47-40 üstün gitti.

İkinci yarıya iki takım da sert savunmayla başladı. Karşılaşmada 25. dakika Fenerbahçe Beko'nun 53-49 üstünlüğüyle geçildi. Hayes-Davis, Calathes ve Sestina ile skor üreten Fenerbahçe Beko, çeyreğin bitimine 50 saniye kala farkı çift hanelere taşıdı ve skoru 67-56'ye getirdi. Fenerbahçe Beko, final periyoduna da 69-58 üstün girdi.

Son çeyreğe Calathes ve Wilbekin'in üç sayılık basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, boyalı alanda ise rakibini durdurmayı başaramadı ve 34. dakikada fark 4 sayıya düştü ve skor 75-71'e geldi. Mola dönüşü Biberovic'in üçlüğüyle toparlanan sarı-lacivertliler, yine aynı oyuncunun dış atışıyla son 2,5 dakikaya 85-78 önde girdi. Kalan bölümde boyalı alanda Papagiannis ile skor üreten Fenerbahçe Beko, parkeden 89-78 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE BEKO, FİNAL FOUR İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Fenerbahçe Beko ile Monaco arasındaki play-off etabının dördüncü maçı, 3 Mayıs Cuma günü yine İstanbul'da oynanacak

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele, saat 20.45’te başlayacak.

Fenerbahçe Beko, yarınki karşılaşmayı da kazandığı takdirde adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Karşılaşmada Fransa temsilcisinin galip gelmesi halinde ise beşinci ve son karşılaşma Monako'da oynanacak.