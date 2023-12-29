Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi İptal Mi Edildi? Fenerbahçe-Galatasaray Maçı Ertelendi Mi??

Suudi Arabistan'da oynanacak dev derbi öncesi TFF kararı ortalığı karıştırdı. Süper Kupa için karlı karşıya gelecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe maçı için TFF maçta Atatürk tişörtleri ve sloganlarının yanı sıra İstiklal Marşı'nın yasaklanması iddiaları maçında iptaline yol açtı.

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi İptal Mi Edildi?

Üstelik Suudi Arabistan'ın Atatürk posteri, Yurtta Sulh, Cihanda Sulh pankartı, Atatürk tişörtü, İstiklal Marşı istemediğini söylemesi üzerine bu kararın alındığı iddia ediliyor. 29 Aralık Cuma akşamında karşı karşıya gelecekler. Mücadele saat 20.45’ten itibaren ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Süper Kupa maçı öncesinde Atatürk pankartı ve tişörtüne izin verilmeyeceği yönündeki haberler sonra iki takım tarafından yapılan açıklamalar ise sahaya çıkmayacakları yönünde oldu. Taraftarlar sosyal medyadan ve Google arama motorunda sık sık bu konuyla ilgili araştırma yapıldı gözler şimdi de akşamki maça çevrildi. Bunun yanı sıra resmi açıklama yapılıp yapılmaması da kafaları karıştırdı.