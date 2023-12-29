TFF'den Süper Kupa Açıklaması! İstiklal Marşı Okunacak Mı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçıyla ilgili açıklama yaptı.

Maç öncesinde sosyal medyada, finalde yer alacak iki takım olan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı ve tişörtüne izin verilmeyeceği bilgisinin gittiği iddia edilmişti. Suudi Arabistan hükümetinin yetkililerinin iki kulübe de hem tişört hem de pankart konusunda yasak koyduğu haberleri sosyal medyada yer almıştı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" sözünün yazıldığı pankartla maça çıkılmasına izin verilmediği, iki kulübün de durumdan rahatsızlık duyduğu ve hala yetkililerle görüşme halinde olduğu ifade edilmişti.

TFF'den Süper Kupa Açıklaması!

Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi yaşanan krizli ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) açıklama yapıldı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Kupa maçı Türk bayrağımız huzurunda, 100. yıl kutlama etkinlikleriyle, şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır." ifadelerine yer verildi.