Fenerbahçe Galatasaray Derbisiyle İlgili Yeni Karar! Galatasaray Taraftarının Maça Alınıp Alınmayacağı Belli Oldu

Pazar günü oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, Galatasaray taraftarının deplasman tribününe alınıp alınmayacağı ile ilgili kararını açıkladı.

Fenerbahçe Galatasaray Derbisiyle İlgili Yeni Karar! Galatasaray Taraftarının Maça Alınıp Alınmayacağı Belli Oldu
Son Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'de nefeslerin tutulacağı Fenerbahçe Galatasaray derbisine doğru geri sayım sürüyor. Ligde topladıkları 43'er puanla ilk iki sırada yer alan ezeli rakipler, 24 Aralık Pazar akşamı Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe'nin sahasında sarı-lacivertli taraftarların önünde oynanacak müsabaka öncesi, Galatasray taraftarının deplasman tribününe alınıp alınmayacağı merak ediliyordu. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanırken, İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu yaptığı toplantıda aldığı kararı kamuoyuna duyurdu.

Galatasaray Taraftarı Tribündeki Yerini Alacak!

İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında pazar günü oynanacak derbiye 2 bin 79 sarı-kırmızılı taraftarın alınmasına karar verildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu, 24.12.2023 Pazar Günü saat 19.00’da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçına 2 bin 79 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir. Deplasman takım seyircisi, maçın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’na toplu olarak giriş yapabilecektir" ifadelerine yer verildi.

Galatasaraylı Taraftarlar 3 Yıl Sonra Kadıköy'e Gidecek

En son 23 Şubat 2020 tarihinde Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde tribünde yer alan Galatasaray taraftarı, pazar günü oynanacak derbiyle 3 yıl sonra deplasman tribününden maçı takip edecek.

O mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlileri 23 yıl sonra sahasında mağlup etmişti.

Fenerbahçe Galatasaray Derbisi Ne Zaman? Saat Kaçta? Hangi Kanalda?Fenerbahçe Galatasaray Derbisi Ne Zaman? Saat Kaçta? Hangi Kanalda?Spor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# fenerbahçe # Galatasaray # derbi # Trendyol Süper Lig
Çok Okunanlar
Fatih Sultan Mehmet'in Defteri Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Fatih Sultan Mehmet'in Defteri Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
En Yüksek Faize Sahip Ülkeler Hangileri?
En Yüksek Faize Sahip Ülkeler Hangileri?
7 Bin 500 TL Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Zamlı Maaşı Açıkladı...
7 Bin 500 TL Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Zamlı Maaşı Açıkladı...
Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Açıklandı!
Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Açıklandı!
Merkez Bankasının Faiz Kararı Ortalığı Karıştırdı!
Merkez Bankasının Faiz Kararı Ortalığı Karıştırdı!
Öne Çıkanlar Filistinliler İşte Böyle Direniyor! | Ulusal Haber Filistinliler İşte Böyle Direniyor! | Ulusal Haber Meteoroloji'den 10 İl İçin Turuncu Alarm! Meteoroloji'den 10 İl İçin Turuncu Alarm!