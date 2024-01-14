Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında 3 puan arıyor

Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz hafta içi oynanan maçların ardından haftayı en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider kapatan Fenerbahçe, bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Saat 19.00'da Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Tugan Kaan Numanoğlu görev yapacak.

FENERBAHÇE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Fenerbahçe, ligde oynadığı son iki mücadelede İstanbulspor'u 5-1, Konyaspor'u ise 7-1 ile geçmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK engelini de geçerek zirvede avantajını korumayı hedefliyor.

19 lig maçında 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri 56 kez havalandırırken kalesinde ise 16 gol gördü.

BONUCCI MAÇ KADROSUNA ALINDI

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, sarı-lacivertlilerin Gaziantep'e giden maç kafilesinde yer aldı.

Lisansı çıkartılan 36 yaşındaki stoper, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda sarı-lacivertli formayı giyebilecek.

Fenerbahçe'de 5 oyuncu ise Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Miguel Crespo'nun yanı sıra bireysel çalışmalarını sürdüren Rodrigo Becao ve Miha Zajc, zorlu mücadelede takımlarını yalnız bırakacak. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gana Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Alexander Djiku ve Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Bright Osayi-Samuel de kadroda yer alamayacak.

OOSTERWOLDE SARI KART SINIRINDA

Sarı-lacivertlilerde kadroda yer almayacak Alexander Djiku ve Miguel Crespo'nun yanı sıra Jayden Oosterwolde de kart sınırında bulunuyor.

Hollandalı genç oyuncu, kart görmesi durumunda Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

GAZİANTEP FK ALT SIRALARDAN UZAKLAŞMAK İSTİYOR

Ligde 19 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK, bu karşılaşmalarda 22 gol attı, kalesinde ise 29 gole engel olamadı.

Ligde 21 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, rakibinden puan alarak alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.

Ligde son olarak 15. hafta evinde Trazonspor'a 3-1 yenilen Gaziantep temsilcisi, devam eden haftalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Ligde inişli-çıkışlı bir grafik çizen Güneydoğu temsilcisi, son oynadığı 7 karşılaşmadan ise sadece bir galibiyet aldı.