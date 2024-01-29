Fenerbahçe geriden gelerek kazandı! Sarı-lacivertliler Ankaragücü'nü 2-1 yendi

Trendyol Süper Lig'de heyecan 23. hafta karşılaşmalarıyla sürüyor. Ligin zirvesinde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı MKE Ankaragücü'nü ağırladı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada öne geçen taraf MKE Ankaragücü oldu. Başkent temsilcisi, 13. dakikada Tolga Ciğerci'nin golüyle öne geçerken Fenerbahçe 20. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle skora dengeyi getirdi. 32. dakikada Cengiz Ünder'in ayağından bulduğu golle öne geçen Fenerbahçe, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci yarısında gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Ligde ezeli rakibi Galatasaray ile büyük bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, bu sonucun ardından ligde puanını 60'a yükseltti.

CENGİZ GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'ye, Ankaragücü karşısında galibiyeti getiren golleri atan Cengiz Ünder, sakatlığının ardından yükselen performansını sürdürüyor.

İstanbulspor'u deplasmanda 5-1 yendikleri müsabakada 4 gol atan ve daha sonra sadece 1 karşılaşmaya 11'de başlayabilen Cengiz, maçın 20. dakikasında beraberliği getiren golü kaydederken, 32. dakikada da takımını öne geçiren gole imza attı. Cengiz, ligde 7. kez ilk 11'de oynarken, 7. golüne ulaştı.

YENİ TRANSFER ÇAĞLAR TRİBÜNDE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, MKE Ankaragücü müsabakasını tribünden takip etti.

Geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen milli stoperin, sağlık kontrollerinin ardından sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalaması bekleniyor.

İSMAİL KARTAL'DAN MAÇ SONU DEĞERLENDİRMESİ

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rakiplerinin son haftalarda iyi ve disiplinli oynayan, mücadele gücü yüksek bir ekip olduğunu vurgulayan Kartal, "Gol yollarında nasıl daha etkili olacağımıza çalıştık. Net pozisyonlar bulduk. İlk yarı penaltıdan sonra 2-1 öne geçerek devreyi kapattık. İkinci yarı da baskımız sürdü. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğü bizdeydi. Rakibimizin uzaktan şutu ve penaltısı vardı. Dirençli bir takım ve iyi mücadele ettiler. 25 günde bu akşam 6. maçımız oynadık, bu kolay bir şey değil. Yüksek tempoyla en az 5-6 net pozisyonumuz vardı. Bunları değerlendiremedik. Güzel mücadeleyle 3 puanı aldık, oyuncularımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Oyun sistemlerinin sene başında kurulduğunu ve onun devam ettirildiğini aktaran Kartal, değişikliklerin oyuncular üzerinden yapılabileceğini dile getirdi.

Hem Dzeko hem de Batshuayi'nin iyi performans sergilediğinin altını çizen deneyimli çalıştırıcı, şöyle devam etti:

- 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Bazı oyuncuları dinlendirebilsek diye bekliyoruz ve ara kolluyoruz. Bu aranın iyi geleceğini düşünüyorum. Bazı oyunculara çok yük bindi. Yüksek tempoyla oynadıkları için bazı oyuncuları dinlendiremiyoruz. Bu kadar gol pozisyonuna giriyoruz, üretiyoruz, savaşıyoruz bu en güzel tarafı. Şampiyonluk yolunda bazen 1-0 kazanmak çok önemlidir. Farkı oluşturabilecek pozisyonları üretebiliyoruz, bu bizim için çok önemli. Samsun maçını 1-0 bitirebilmek önemliydi ama yapamadık. Bu akşam ise bitirebildik.

İsmail Kartal, Sportif Direktör Mario Branco ile maçın ardından görüştüklerini ve kadrodan ayrılması gündemde olan isimlerin henüz netleşmediğini ifade etti.

Yerli bir santrfor arayışlarının sürdüğünü anlatan 62 yaşındaki çalıştırıcı, Livakovic'in maçtan sonra kendilerinden özür dilediğini de belirtti.

İrfan Can Kahveci'yi dinlendirmeyi tercih ettiğini kaydeden Kartal, "Avrupa'da şu anda en çok gol atan takım Fenerbahçe'ymiş. İkinci sırada Liverpool, sonra ise Bayer Leverkusen. Ben de şimdi içeride öğrendim. Bunlar güzel şeyler. Önemli olan şampiyonluk. İnşallah sezon sonunda bu istatistikleri kupalarla taçlandırır ve camiamızı mutlu ederiz." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.