Galatasaray, Gaziantep FK karşısında 3 puan arıyor! İşte karşılaşma öncesi son detaylar

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 23. hafta mücadelesinde, şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Ligde 57 puan toplayan Galatasaray, çıktığı 22 müsabakada 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Gaziantep FK ise ligde oynadığı maçların 6'sını kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 11'ini kaybetti. Gaziantep temsilcisi, topladığı 23 puanla 23. haftaya 15. sırada başladı.

Galatasaray, ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi 3-0 kazanmayı başarmıştı.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK BULUNUYOR

Galatasaray'da 4 futbolcu, Gaziantep FK maçının kadrosunda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak.

Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu ise müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

GALATASARAY 10 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'deki son 10 maçında rakipleri karşısında mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Hatayspor'a yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, ayrıca ligdeki son 3 maçından galibiyetle ayrıldı.

CİMBOM EVİNDE 28 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 28 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 28 mücadeleyi kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 26 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

GALATASARAY KALESİNDE ZOR GOL GÖRÜYOR

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 46 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 13 gol gördü. Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

GAZİANTEP FK GALİBİYETE HASRET

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Gaziantep FK, bu karşılaşmanın ardından oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Ligde kötü gidişatını durduramayan Güneydoğu temsilcisi, son 5 mücadelesinde ise sahadan 4 beraberlik, bir yenilgiyle ayrıldı.

GAZİANTEP FK'NİN GOL UMUDU DRAGUS

Gaziantep FK'nin Rumen santrforu Denis Dragus, takımın en skorer oyuncusu konumunda.

Ligde 8 golü ve 1 asisti bulunan Dragus, teknik direktör Marius Sumudica'nın gol yollarında en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.

Gaziantep FK, Dragus'un gol attığı 6 karşılaşmada sadece Trabzonspor'a mağlubiyet yaşadı.

GAZİANTEP FK'DE 5 OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK

Gaziantep FK'de Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımda bulunan Gradel ile sarı kart cezalıları Ogün Özçiçek ve Mustafa Eskihellaç, bu maçta forma giyemeyecek.

Ayrıca tedavileri devam eden Acosta ve Ömürcan Artan da takımlarını yalnız bırakacak.