Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Kasayı Doldurdu! İşte Kazandığı Toplam Para

Sarı-lacivertli ekip, 3 ön eleme ve grup maçları sonunda toplam 7.6 milyon euro'yu kasasına koydu.

Fenerbahçe, geçtiği ön eleme turlarından 100'er bin euro, grup aşamasından 2.94 milyon euro, katsayı puanından 979 bin euro, aldığı galibiyetlerden 2.1 milyon euro, gruptaki sıralamasından 650 bin euro ve son 16 turuna kaldığı için 600 bin euro gelir elde etti.