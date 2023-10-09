Fenerbahçe Rekora Koşuyor! En Son 14 Sene Önce Başarmışlardı

Trendyol Süper Lig'de heyecan 8. hafta maçlarıyla tamamlandı. Ligde zirve mücadelesi kıyasıya devam ederken lider Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek 8'de 8 yapmayı başardı.

Kendi Rekorunu Egale Etti!

Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasındaki zorlu mücadele Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynandı. Maça etkili başlayan taraf sarı-lacivertliler oldu. Edin Dzeko ile 6. dakikada 1-0 öne geçmeyi başaran Fenerbahçe, topun kontrolünü elinde tutarak maçı uzun süre 1-0'da götürmeyi başardı. 45+1. dakikada Dzeko'nun rakibinin müdahalesiyle yerde kalmasının ardından kazanılan penaltıda Dusan Tadic topu ağlara göndererek skoru 2-0 yapmayı başardı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da oyunu kontrolünde tutan ve rakibine pozisyon vermeyen Fenerbahçe, sahadan 2-0 ile galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde oynadığı 8 maçta 8 galibiyet alan Fenerbahçe, 14 yıl önce, 2009-2010 sezonunda elde ettiği başarıyı da tekrarlamış oldu. Fenerbahçe ayrıca bu sezon çıktığı 16 resmi maçın tamamını kazanarak galibiyet serisini de 16 maça taşımış oldu.

Sarı-laciverliler, lige verilen milli aranın ardından ligin 9. hafta maçında sahasında eski kalecisi Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma 22 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Fenerbahçe, Hatayspor maçının ardından ise UEFA Konferans Ligi'ndeki üçüncü maçında 26 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te Ludogorets ile İstanbul'da karşılaşacak.

Dzeko Ligde 6. Kez Gol Sevinci Yaşadı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, Kasımpaşa karşısında da gol bulmayı başardı. Takımını öne geçiren golü atan yıldız isim, ligde böylece 6. golünü kaydetmiş oldu. Avrupa kupalarında oynanan karşılaşmalarda sarı-laciverli formayla 2 gol atan tecrübeli santrfor, sezondaki toplam gol sayısını 8 yapmış oldu.

Taraftarlardan İsmail Kartal'a Sevgi Gösterisi

Kasımpaşa maçında takımlarını yalnız bırakmayan ve deplasman tribününü dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, maçın bitiş düdüğünün ardından teknik direktör İsmail Kartal'a da yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

İsmail Kartal lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, "Oley oley İsmail Kartal, Fenerbahçe çocuğu İsmail Kartal" diye bağırdı.