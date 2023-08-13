Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak

Geçtiğimiz sezonu ezeli rakibi şampiyon Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçına bu akşam seyircisi önünde çıkıyor.

Geçtiğimiz sezon takımın başında bulunan Jorge Jesus ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine daha önce 2 kez sarı-lacivertlileri çalıştıran İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, yeni transferleriyle sezona 3 puanla başlamak istiyor.

Sezonu Avrupa kupalarındaki maçlarla açan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 3 karşılaşmayı da kazandı.

Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Ryan Kent, Alexander Djiku, Dusan Tadic, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve Umut Nayir gibi önemli yıldızları kadrosuna dahil eden sarı-lacivertliler, son olarak Manchester United'ın Brezilyalı futbolcusu Fred'i ve A Milli Futbol Takımı'nın önemli isimlerinden Cengiz Ünder'i de imza için İstanbul'a getirmişti.

Fenerbahçe; Arda Güler, Bruma, Diego Rossi, Attila Szalai, Enner Valencia, Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas ve Ally Samatta ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli kulüp; Joao Pedro ve Tiago Çukur'u başka takımlara kiralık olarak gönderirken sakatlığı bulunan Lincoln Henrique'nin lisansını da devre arasına kadar dondurdu.

GAZİANTEP FK AYLAR SONRA SÜPER LİG MAÇINA ÇIKACAK

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçtiğimiz sezon ligin kalanında mücadele edemeyen Gaziantep FK, 4 Şubat'ta çıktığı Antalya deplasmanından sonra ilk kez Süper Lig maçında boy gösterecek.

KARŞILAŞMAYI ABDULKADİR BİTİGEN YÖNETECEK

Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

İki takım bugüne kadar 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 resmi maçta karşı karşıya geldi. Fenerbahçe bu mücadelelerden 7 galibiyetle ayrılırken, Gaziantep FK ise 2 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertli takım, sahasında oynadığı 5 maçta ise rakibini mağlup etmeyi başardı.