Fenerbahçe son dakika golüyle hayat buldu! Sarı-laciverliler Başakşehir'i 1-0 yendi

Trendyol Süper Lig'de heyecan hafta içi mücadeleleriyle devam ediyor. Ligin 22. haftasında lider Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir'e konuk oldu. Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, Tadic ve Dzeko ile önemli pozisyonlardan yararlanamadı. RAMS Başakşehir'in 45+2. dakikada 10 kişi kaldığı mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda da pozisyonlar üreten sarı-lacivertliler, 90+4. dakikaya kadar golü bulamadı. 90. dakikada Szymanski'nin ceza sahası dışından şutunda top savunmada Onur Ergün'ün eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Fenerbahçe, 90+4. dakikada Michy Batshuayi'nin penaltıdan kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 57'ye yükselten sarı-lacivertliler, liderliğini sürdürdü.

Başakşehir'de ikinci yarıda oyuna dahil olan Philippe Keny de maçın uzatma dakikalarında itirazdan iki sarı kart gördü ve ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

BATSHUAYI ATMAYA DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, RAMS Başakşehir karşısında attığı kritik golle, bu sezonki gol sayısını 14'e yükseltti.

İsmail Kartal'ın daha çok Avrupa maçlarında görevlendirdiği Batshuayi, o kulvarda 5 golle takımına yardımcı olurken, kupada ise 4 gol buldu. Belçikalı santrfor, ligdeki gol sayısını ise 5'e yükseltti. Batshuayi böylece bu sezon 14. golünü kaydetti.

OOSTERWOLDE MKE ANKARAGÜCÜ MAÇINDA YOK

Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde, maçın 20. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Oosterwolde, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR'İN YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Fenerbahçe'ye uzatma dakikalarında penaltıdan yediği golle 1-0 mağlup olan RAMS Başakşehir'in 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Bu sezon ligdeki 9. yenilgisini alan Başakşehir 27 puanda kaldı.

Turuncu-lacivertli ekibin ligde iç sahadaki 7 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.

RAMS Başakşehir ligde gelecek hafta deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.