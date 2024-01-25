Galatasaray'da tek hedef 3 puan! Sarı-kırmızılılar sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'de heyecan hafta içi oynanan 22. hafta müsabakalarıyla sürüyor. Ligde ezeli rakibi Fenerbahçe ile büyük bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, 22. hafta mücadelesinde bu akşam sahasında ligin son sırasında yer alan İstanbulspor'u ağırlayacak.

RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

Ligde aldığı 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile 54 puan toplayan sarı-kırmızılılar, bir maç eksiğiyle, dün akşam RASM Başakşehir'i 1-0 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde bulunuyor.

Ligin son sırasında yer alan İstanbulspor ise oynadığı maçların 3'ünü kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 14'ünü yitirdi. Trabzonspor maçında sahadan çekildiği için hükmen mağlup sayılan ve 3 puanı silinen sarı-siyahlı takımın 10 puanı bulunuyor.

Galatasaray, iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı 1-0 kazanmıştı.

GALATASARAY 4 OYUNCUSUNDAN YOKSUN

Galatasaray'da sakatlığı bulunan ve aynı zamanda sarı kart cezalısı olan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası'nda olan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, İstanbulspor maçında görev yapamayacak.

Galatasaray'da Davinson Sanchez de müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

GALATASARAY'IN EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 27 mücadeleyi kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 25 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda. Sarı-kırmızılılar, bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 10 maçı da kazanmayı başardı.

LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'de çıktığı 21 maçta 43 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 12 gol gördü.

Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

GALATASARAY İLE İSTANBULSPOR 48. RANDEVUDA

Galatasaray ile İstanbulspor, Süper Lig tarihinde yarın 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda Galatasaray'ın rakibine karşı açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 47 müsabakada Galatasaray 32, İstanbulspor 5 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın toplam 105 golüne, İstanbulspor 41 golle yanıt verebildi.

Galatasaray, Süper Lig'de ev sahibi olduğu maçlarda İstanbulspor'a sadece bir kez yenildi.

Sarı-kırmızılı takım, İstanbulspor'u konuk ettiği maçlarda 17 galibiyet, 5 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 58 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 21 gol gördü.