UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe, Moldova'nın Zimbru takımıyla eşleşti. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında mücadele edecek olan temsilcilerimizden Fenerbahçe, ilk maçı sahasında kazanıp, rövanş maçı öncesinde avantajı eline almak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ ZİMBRU OLDU

Moldova'nın Zimbru takımı, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı San Marino kulübü La Fiorita'yı konuk etti. Dedechko'nun 35. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılan Zimbru, 2. eleme turuna çıktı.

FENERBAHÇE-ZİMBRU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Zimbru maçı 26 Temmuz Çarşamba günü Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele saat 21.00'da başlayacak.

Karşılaşma EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ikinci maçı 3 Ağustos'ta oynanacak.