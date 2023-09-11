Fenerbahçe'de Emre Mor ile yollar ayrılıyor!

Bir anda yıldızı parlayan, çıtayı Borussia Dortmund'a kadar çıkaran Emre Mor, daha sonra beklentilerin altında kaldı. Galatasaray, Celta Vigo ve Olymipakos'ta istenileni veremeyen genç oyuncu, Volkan Demirel yönetimindeki Fatih Karagümrük'te adeta yeniden doğdu.

FENERBAHÇE'DE EMRE MOR İLE YOLLAR AYRILIYOR!

Yaptığı çıkış sonrası adından söz ettiren ve kalitesini ispatlayan Emre, Temmuz 2022'de 2 milyon Euro bonservisle Fenerbahçe'nin yolunu tutarken Sarı Lacivertli kulübün efsanesi Volkan Demirel, öğrencisini şu sözlerle anlattı:

VOLKAN DEMİREL: "O, KENDİYLE KAVGALIYDI"

"Karagümrük'ün başına geçtiğimde, Emre Mor'dan nasıl daha fazla yararlanırım sorusuna yanıt aradım. Oyuncuyla yaptığım görüşmelerde anladım ki onun kavgası ne karşı takım oyuncularıyla, ne taraftarlar ne de hakemleydi. O, kendiyle kavgalıydı. Bir şeyleri başaramamanın sıkıntısını yaşayıp, onu dışa vuruyordu. Emre Mor'la yaptığım görüşmede yeteneklerini iyi kullanması gerektiğini, futbolun sadece çalım ve şut atmaktan ibaret olmadığını söyledim. Bireysel oyununun takım oyunuyla birleştiği anda neler yapabileceğini anladı."

TALİHSİZ BAŞLANGIÇ!

Forma şansı bulduğunda fırsatı iyi değerlendiren Emre, bu sezona ise talihsiz başladı. İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya'da 1 resmi maçta 11 dakika süre alabilen o karşılaşmada da sakatlandı. Fenerbahçe'nin Zimbru ile oynadığı Avrupa Konferans Ligi maçında sakatlanan Emre Mor, bir süre sahalardan uzak kaldı.

SÜPER LİG'DEN TALİP

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde Konferans Ligi'nde mücadele edecek oyuncuların isimleri UEFA'ya bildirilmişti. Yıldız futbolcu Emre Mor, Konferans Ligi kadrosunda yer almadı. Bu gelişme üzerine Adana Demirspor'un Emre Mor'u kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi.