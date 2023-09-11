Mauro İcardi saha dışındada centilmen!

Arjantinli süper yıldız, hem mütevazı hem de tam bir yardımsever. Türkiye'yi ve Galatasaray'ı çok seven tecrübeli futbolcu taraftarların fotoğraf ve imza isteklerini kırmıyor, kendisine verilen hediyeleri evinin baş köşesine yerleştiriyor, 7'den 77'ye her kulüpten taraftarı kırmamaya çalışıyor.

MAURO İCARDİ SAHA DIŞINDADA CENTİLMEN!

İcardi, Florya çalışanlarının da gözdesi. Arjantinli, tesislerde olduğu her gün güvenlik görevlisinden garsonuna tüm çalışanlara ilgi gösteriyor, sıkıntılarını dinliyor, mali destekte bulunuyor.

Sürekli "Nasılsınız? Bir eksiğiniz var mı?" diye soran Mauro İcardi, eşi Wanda Nara aracılığıyla da durumu iyi olmayan ailelere yardımlar yapıyor.

TEK ŞARTI 'KİMSE DUYMASIN'

Icardi ailesi, yaptıkları yardımların duyulmasını istemiyor. İhtiyaçlarını karşıladıkları kimselere ve ailelere "Bu aramızda kalsın. Duyulmasını; reklam haline dönüşmesini istemiyoruz" diyorlar.