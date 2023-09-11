Trabzonspor Onuachu'yu kiraladı! Transferin mali detayları

Trabzonspor Southampton'dan Onuachu'yu sezon sonuna kadar kiraladı.Trabzonspor bu transferin mali detaylarını açıkladı.İşte detaylar...

Trabzonspor Onuachu'yu kiraladı! Transferin mali detayları
Trabzonspor Onuachu'yu kiraladı! Transferin mali detayları
Editör: Nihat Çarboğa
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Trabzonspor, Southampton'dan Paul Onuachu'yu sezon sonuna kadar kiraladı.

TRABZONSPOR ONUACHU'YU KİRALADI

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu'nun, 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda, Southampton FC ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Southampton FC'ye geçici transfer bedeli olarak 1.500.000.-EUR 2 (İki) taksit halinde ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Bordo mavili takım oyuncuya da yıllık 1 milyon 742 bin Euro ödeyecek.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada ise, "Forvet Paul Onuachu, 1 yıllığına Türk kulübü Trabzonspor'a kiralanmıştır." denildi.

• 1 yıl kiralık

• Satın alma opsiyonu yok

• 1.5 milyon euro kiralama bedeli (2 taksit)

• 1 milyon 742 bin euro maaş

Trabzonspor Onuachu'yu kiraladı! Transferin mali detayları - Resim : 1

ONUACHU'NUN İLK SÖZLERİ

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda Onuachu, bordo-mavili taraftarlar havalimanına kendisini karşılamaya geldiği için duyduğu mutluluğu anlattı.

"Havalimanındaki karşılama çılgıncaydı. Ben de 'vay canına' dedim. 'Evet burası gerçekten bir futbol şehri.' dedim. Doğrusunu söylemek gerekirse taraftarlarımız geldiği için çok mutlu oldum. Bu, onların Trabzon'da oyunculara olan büyük desteğini gösteriyor. Başka bir yerde göremeyeceğiniz bir şey bu. Başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Görüşürüz arkadaşlar."

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Videonun sonunda Nijeryalı oyuncunun, Türkçe "Bize her yer Trabzon." ifadeleri de dikkati çekiyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan 29 yaşındaki Paul Onuachu, yılbaşında Genk'ten Southampton'a 18 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Kariyerinde 339 maça çıkan Onuachu, 164 gol atarken 34 de asist yaptı.

# Trabzonspor
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