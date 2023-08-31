Fenerbahçe'de flaş Batshuayi gelişmesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler ayrılacak oyuncularda.Bunlardan biride Michy Batshuayi.Sarı-lacivertliler Batshuayi'nin ayrılmasına karşın Alfredo Morelos'u İstanbul'a getirmişti.İddialara göre Fenerbahçe Batshuayi'nin transferi için Notthinhgam Forest'leanlaşamadı.İşte detaylar

Fenerbahçe'de flaş Batshuayi gelişmesi!
Fenerbahçe'de flaş Batshuayi gelişmesi!
Editör: Nihat Çarboğa
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Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. İngiltere Premier Lig'e transferi gündemde olan Michy Batshuayi, takımda kalacak. Alfredo Morelos transferi ise gerçekleşmeyecek.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasındaki transfer görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

YENİ TEKLİF GELMEZSE KALACAK

Sarı-lacivertli takımla Twente maçı için Hollanda'ya giden 29 yaşındaki Belçikalı golcü, Avrupa'da transferin son gününde Nottingham Forest'ın yeni bir teklif yapmaması halinde Fenerbahçe'de kariyerine devam edecek.

Fenerbahçe'de flaş Batshuayi gelişmesi! - Resim : 1

Öte yandan Rangers'tan ayrılan ve bonservisi elinde olan Alfredo Morelos'un Fenerbahçe'ye transferi de büyük ölçüde iptal oldu. Sarı-lacivertli takımla anlaşan Morelos'un transferi, Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'de kalmasının ardından bozuldu.

İstanbul'a gelen 27 yaşındaki golcü, kısa bir süre içerisinde Türkiye'den ayrılacak.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe, Batshuayi'yi geçen sezon Chelsea'den 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertli forma altında 38 maçta sahaya çıkan Batshuayi, 22 gol attı ve 3 asist yaptı.

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# fenerbahçe # Michy Batshuayi
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